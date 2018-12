Roma, morto ciclista travolto nel centro città da un pullman

Intorno alle 5.45 di oggi è successa l’ennesima tragedia sulle strade di Roma, più precisamente in viale Manzoni (all’angolo con via Merulana): un uomo di sessant’anni è stato travolto mentre andava in bicicletta da un pullman, più precisamente una di quelle navette dedicate al trasporto dei passeggeri all’aeroporto.

Gli agenti del Gruppo Prati sono già al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente e sull’impatto in questione. Gli accertamenti tossicologici del caso non hanno riscontrato nulla nel guidatore della navetta, un uomo di 61 anni. Da prime verifiche risulta che il pullman (una Terravision) proveniva da piazza San Giovanni in Laterano, era in procinto di svoltare da via Merulana verso viale Manzoni, diretto verso via Emanuele Filiberto; è a quel punto che ci sarebbe stato lo scontro con il ciclista a bordo del proprio veicolo. Il pullman in questione attualmente è sotto sequestro e questa sarebbe la dinamica iniziale di questa tragedia. La strada è stata riaperta intorno alle 10 di questa mattina, dopo che sono intervenute in ausilio alcune pattuglie del gruppo ‘ex Trevi’.

Un altro ciclista è stato investito da un’auto ieri pomeriggio nel quartiere Ostiense (in viale Marco Polo all’altezza di via Roncinotto). Il mezzo ha cercato in tutti i modi di evitarlo ed è stato tamponato da un’altra automobile. Il ciclista ha riportato gravi ferite e trasportato in codice rosso all’ospedale di San Camillo.

Simone Ciloni