Royal Family: l’enorme pancione di Meghan Markle fa scatenare i tabloid

Il matrimonio tra il principe Harry e la bellissima attrice Meghan Markle è stato l’evento mondano e mediatico dell’anno. Sulla coppia tutt’ora c’è una grande attenzione ed ogni uscita pubblica del Duca e della Duchessa del Sussex è materiale gustoso per i tabloid inglesi e per le riviste di gossip di tutto il mondo. A far parlare della duchessa, questa volta è uno scatto che la mostra in compagnia del principe Harry, qualche istante prima della loro partecipazione ad un evento benefico a Chelsea (Londra).

Nella foto, infatti, appare evidente come il pancione di Meghan sia cresciuto a dismisura in questi mesi, tanto da far pensare ai giornalisti specializzati nelle questioni reali che la duchessa possa essere incinta di una coppia di gemelli. L’ipotesi giornalistica è stata avallata anche da molti lettori i quali, alla vista dell’enorme pancione, hanno commentato: “Quel pancione è enorme, cerco di mantenere le mie aspettative basse ma questa foto mi rende il compito difficile”, oppure: “Soli 5 mesi? Meghan Markle avrà sicuramente dei gemelli”.

L’evento Benefico: nessuno screzio tra Meghan e Kate

L’evento benefico dedicato all’amico di Harry e William scomparso in un incidente stradale nel 2002 (Henry Van Straubenzee), tenutosi alla cattedrale di St.Luke, è stata anche un occasione per smentire le voci che vorrebbero in freddo le consorti dei figli di Carlo. Kate e Meghan, infatti, si sono mostrate sorridenti ed hanno parlato e scherzato tra loro come se non ci fosse alcuna tensione. Che l’arrivo del Natale e la prossima nascita del nipote o dei nipotini abbia riportato la concordia tra le due reali?