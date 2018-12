Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 6 dicembre 2018

Cosa c’è in onda stasera in tv? Newnotizie vi dà la possibilità di scoprirlo! Di seguito sono riportati film e programmi che andranno in onda oggi 6 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro.

Molti i film in onda stasera, di seguito potrete trovare trame e trailer, in tal modo potrete decidere in anticipo cosa guardare. Naturalmente, la programmazione potrebbe subire alcuni cambiamenti, ma questo noi non possiamo saperlo con largo anticipo. Su Rai 1 va in onda I nostri film, il film parla di femminicidio, l’attenzione si concentra sugli orfani delle madri vittime di violenze mortali. Il film è incentrato su una storia vera, la vicenda di Marianna Manduca, assassinata a coltellate dal marito Saverio Nolfo nell’ottobre del 2007. Su Rai 2 va in onda Cars 2, Saetta McQueen e Cricchetto partecipano a una corsa automobilistica con lo scopo di promuovere un tipo di carburante ecologico.

La TV delle ragazze torna su Rai 3, verranno trasmesse dopo 30 anni quattro episodi speciali. Su Rete 4 va in onda W l’Italia, si tratta di un approfondimento di attualità sulle tematiche piu’ scottanti. Va in onda su Canale 5 Il cacciatore e la regina di ghiaccio, dopo la morte della sorella Ravenna, Freya chiede ai suoi soldati di riportare lo specchio magico ad una strega capace di sfruttarne i poteri. Ravenna, però, torna da lei…

Su Italia 1 va in onda Mai dire talk, un programma comico e irriverente in cui tutto può succedere, con il Mago Forest, la Gialappa’s Band e la compagnia di una presenza femminile. Piazzapulita torna su La7, si tratta di un approfondimento di attualita’. ll dibattito vertera’ sui principali temi della politica, dell’economia e della societa’. Su Tv 8 va in onda Mia moglie per finta, un noto chirurgo plastico, Danny, finge di essere infelice con la moglie per conquistare le donne. Quando conosce Palmer, però, non usa il suo solito metodo perché pensa che potrebbe essere la donna della sua vita.

Su Cielo va in onda Ip Man 3, il maestro Ip si trova a dover combattere contro una banda di gangster al servizio di un imprenditore, i quali cercano di conquistare la città. Mystic River va in onda su Iris, Sean, Jimmy e Dave erano amici quando erano piccoli, ad oggi sono cresciuti ed hanno ognuno la propria vita. I tre si ritrovano a causa dell’omicidio della figlia di Jimmy.

Stasera in TV, giovedì 29 novembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – I nostri figli

23:25 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Cars 2

23:10 – Stracult Live Show

Rai 3

21:15 – La TV delle ragazze – Il meglio

00:00 – TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – W l’Italia

00:30 – C’era una volta il musicarello

Canale 5

21:21 – Il cacciatore e la regina di ghiaccio

23:50 – Supercinema

Italia 1

21:25 – Mai dire talk

00:30 – Italiano Medio

La 7

21:15 – Piazzapulita

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:25 – Mia moglie per finta

23:30 – Amici, amanti e…

Cielo

21:15 – Ip Man 3

23:30- La cultura del sesso Tokyo

Iris

21:00 – Mystic River

00:11 – Il cavaliere pallido

Stasera in TV, giovedì 6 dicembre: trame e curiosità dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

I nostri figli (Rai 1): Il film parla di femminicidio, l’attenzione si concentra sugli orfani delle madri vittime di violenze mortali. Il film è incentrato su una storia vera, la vicenda di Marianna Manduca, assassinata a coltellate dal marito Saverio Nolfo nell’ottobre del 2007.

Cars 2 (Rai 2): Saetta McQueen e Cricchetto partecipano a una corsa automobilistica con lo scopo di promuovere un tipo di carburante ecologico.

Il cacciatore e la regina di ghiaccio (Canale 5): La regina Ravenna per anni ha visto come la sorella Freya sia stata tradita e sia fuggita a causa della sofferenza. Freya ha la capacità di congelare i nemici, per moltissimi anni ha vissuto in un palazzo insieme ai cacciatori. Dopo la morte della sorella, chiede ai suoi soldati di riportare lo specchio magico ad una strega capace di sfruttarne i poteri. Ravenna, però, torna da lei…

Mia moglie per finta (Tv 8): Un noto chirurgo plastico, Danny, finge di essere infelice con la moglie per conquistare le donne. Quando conosce Palmer, però, non usa il suo solito metodo perché pensa che potrebbe essere la donna della sua vita. Quando lei trova la fede, lui pur di non dire la verità le dice che sta divorziando. Palmer gli chiede di farle conoscere la moglie…

Ip Man 3 (Cielo): Il maestro Ip si trova a dover combattere contro una banda di gangster al servizio di un imprenditore, i quali cercano di conquistare la città.