Aereo precipita sopra un distributore di benzina: morti entrambi i piloti a bordo

Aereo precipita sopra un distributore di benzina: morti i due piloti

Intorno alle 5 di questo pomeriggio, un aereo con motore ad elica (spesso utilizzati a fini turistici) è precipitato per cause ancora in via di accertamento sopra il tetto di una stazione di benzina nei pressi di Badia del Valles, cittadina che si trova a 40 minuti di distanza da Barcellona. L’impatto del velivolo sul tetto della stazione di benzina non ha generato esplosioni, ma i due piloti a bordo sono deceduti a causa dell’impatto.

Aereo precipita sopra un distributore di benzina: i soccorsi

Secondo le poche informazioni giunte sino ad ora, il mezzo era partito questo pomeriggio dall’aeroporto di Sabadell e prima che precipitasse stava facendo ritorno al punto di partenza. Sul luogo del disastro sono intervenuti i Vigili del Fuoco che si stanno occupando di rimuovere la carcassa del mezzo dal tetto della stazione per evitare ulteriori incidenti: com’è possibile vedere da una delle foto condivise sul web infatti, la coda dell’aereo pende dal tetto dell’edificio. Per i due piloti a bordo non c’è stato nulla da fare, quando i soccorsi sono giunti erano già morti. Sul sinistro indagheranno le forze dell’ordine locale, cercando di capire se la caduta è stata causata da un errore umano o da un’avaria del mezzo.