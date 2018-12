Bank Holiday, quando cadranno le principali feste nel 2019

Siamo in pieno periodo prenatalizio e si respira ovunque l’aria di festa (e soprattutto di regali). In tutte le città i grandi alberi allestiti nelle piazze fa respirare ancora di più quella gioia che sono in queste settimane e fino al 6 gennaio (giorno della Befana).

In questo articolo vogliamo indicarvi quando cadranno le maggiori festività il prossimo anno. In primis la variabile è rappresentata sempre dal giorno di Pasqua: quest’anno è caduta il 1 aprile, mentre nel 2019 la Santa Festa si celebrerà addirittura il 21 di aprile. Come mai ci sono tutte queste varianti nel giorno di Pasqua?

Agli inizi la Pasqua veniva celebrata nella prima notte di luna piena successiva all’equinozio primaverile. Per quale motivo? Perchè era consuetudine credere che Cristo fosse morto la prima notte di luna piena, mentre in seguito si è voluta usare questa data per non farla coincidere con la Pasqua ebraica. Chi deve così prenotare per le proprie vacanze in occasione di questa importante festività può regolarsi, sapendo che il Venerdì Santo è il 19 aprile, mentre Pasquetta cade il 22 aprile.

E per quanto riguarda il Natale? La nascità di Gesù Cristo cade di mercoledì per quanto riguarda l’anno prossimo, mentre il 31 dicembre (Capodanno) sarà un martedì.

Per ciò che concerne invece il Ferragosto (15 agosto) invece sarà un giovedì: sapete che festa cristiana si celebra? Nientemeno che l’Assunzione della Vergine Maria in cielo.

Simone Ciloni