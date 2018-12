Carlotta, 13 anni, esce di casa per andare a scuola e scompare nel nulla

Carlotta, 13 anni, scomparsa nel nulla

Carlotta è scomparsa nel nulla dopo essere uscita di casa per andare a scuola. La 13enne di Pionca di Vigonza, provincia di Padova, era uscita di casa mercoledì mattina per andare a scuola, all’istituto superiore di Mirano, Venezia, che frequentava. A scuola però la 13enne non è mai arrivata.

La giovane è stata accompagnata dal padre alla fermata di Santa Maria di Sala, da dove prendeva il bus per Mirano. A scuola però la ragazza non è mai arrivata e di conseguenza è scattato l’allarme in tutto il Veneto ed anche fuori dalla regione.

La descrizione di Carlotta

La giovane, capelli lunghi e occhi scuri, si è come volatilizzata nel tragitto casa scuola mercoledì 5 dicembre 2018. La 13enne, al momento della scomparsa, indossava un gubbino bomber nero, scarpe Puma nere ed uno zainetto nero ed azzurro. La ragazza è uscita di casa lasciando anche il cellulare ed avrebbe con sè solo pochi euro. La famiglia, spaventata, ha subito denunciato la scomparsa.

Secondo i familiari la ragazza non aveva mai dato alcuna avvisaglia di voler fuggire. Nelle ore successive alla scomparsa, alcune segnalazioni avrebbero posizionato la 13enne in diverse zone: in un centro commerciale a Mestre, al suo paese, a Venezia.

Cosa fare se la vedete

Per segnalazioni è possibile contattare il 112, oppure la stazione dei carabinieri di Pionca Vigonza al numero di telefono 049.8005055.