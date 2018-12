Il Principe William e la richiesta dolcissima del piccolo George, appassionato di elicotteri

All’inizio di questa settimana il Principe William e sua moglie Kate Middleton hanno visitato la RAF Akrotiri, la base aerea militare del Regno Unito nel territorio di Cipro, dove hanno incontrato le truppe inglesi.

Il Duca e la Duchessa di Cambridge hanno approfittato del loro tour per salutare il personale presente, visto che non potranno tornare a casa dalle loro famiglie per Natale. Ma prima di partire per il loro viaggio a Cipro, il figlio George gli ha fatto una richiesta insolita. Parlando alle truppe infatti William disse ai membri della Royal Air Force cosa il piccolo voleva di più dal suo tour.

Egli disse: “Ho detto a George questa mattina che saremmo venuti a vedere i piloti e sapete cosa mi ha chiesto? Papà, se vedi un elicottero mi fai una foto per piacere?“.

E’ risaputo dell’amore per gli elicotteri e aeroplani da parte del figlio di 5 anni della coppia reale; in una precedente occasione il giovane è stato fotografato mentre saliva a bordo di un elicottero ed era palese la sua contentezza nel guardare fuori dal veicolo, con un enorme e stupendo sorriso stampato sul volto.

Il piccolo George inoltre sembra condividere una abitudine natalizia che pare condividere con il suo papà da bambino, a detta della defunta Lady Diana. Il Duca di Cambridge infatti, in una precedente intervista a KISS FM, ha affermato che suo figlio ha già aperto i regali di Natale come faceva lui stesso. Lo aveva confessato sua madre Diana, era ormai una abitudine di famiglia. In una lettera mandata alla sua estetista personale Janet Filderman, Lady D. infatti aveva scritto che William non ce l’avrebbe fatta ad aspettare fino al ‘grande giorno’.

D’altra parte sul sito ufficiale della famiglia reale è apparso un comunicato dove si legge che ‘la Vigilia di Natale tutti i reali si scambiano i regali poggiandoli su dei tavolini bevendo una tazza di tè’.

Simone Ciloni