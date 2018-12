Rapinatore entra nel negozio con la pistola puntata, commerciante muore d’infarto 

Rapinatore entra armato, negoziante muore d’infarto

Tragedia a Napoli, dove il titolare di un negozio di Montesanto è morto d’infarto dopo aver visto un rapinatore entrare armato ed aver avuto una breve colluttazione.

Il salumiere, Antonio Ferrara di 64 anni, è stato subito portato in ospedale dopo il tentativo di rapina ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

I fatti sono avvenuti ieri sera attorno alle 20, all’orario di chiusura di Pietruccio, un mini market storico di Pignasecca sito in piazzetta Montesanto. In quel momento, un ragazzo è entrato nel negozio con l’intento di rapinare Ferrara, tenendo una pistola puntata. Il rapinatore cercava l’incasso della giornata ma Ferrara non s’è dato per vinto.

Una colluttazione, poi si è accasciato

Alla vista dell’arma il 64enne, che era cardiopatico, avrebbe cominciato una breve colluttazione col rapinatore.

Improvvisamente Ferrara ha avuto un malore, probabilmente un infarto. Si è accasciato al suolo, mentre il rapinatore fuggiva a mani vuote. L’uomo è stato soccorso ma è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Ora le indagini sul terribile fatto sono affidate alla polizia di Stato che è intervenuta in ospedale dopo la segnalazione dei sanitari. Non appena si è diffusa la notizia, la strada è stata invasa di gente che conosceva bene Ferrara, titolare di uno negozio davvero storico.