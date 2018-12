Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 7 dicembre 2018

Anche oggi, venerdì 7 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Diversi i film questa sera, di seguito trovate trame e trailer. Su Rai 1 viene trasmesso Beata ignoranza. Torna su rai 2 Nemo – Nessuno escluso, programma che indaga la realtà attraverso le storie, mettendo i protagonisti al centro del racconto, senza mediazioni. Su Rai 3 L'ottava nota – Boychoir. Quarto grado torna su Rete 4, il programma d'informazione continua a seguire i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni, i cold case e i procedimenti giudiziari più discussi dall'opinione pubblica.

Su Canale 5 torna Chi vuol essere milionario?, ogni concorrente tenterà la difficile scalata al milione, rispondendo correttamente a 15 domande, avendo a disposizione solo 3 aiuti. Su Italia 1 va in onda Il settimo figlio. Hotel Transylvania va in onda su Tv 8.

Su Iris va in onda Monuments Men. Su Cielo trasmettono Il danno. Continuate quindi a leggere per scoprire quali film e programmi andranno in onda stasera.

Stasera in TV, venerdì 7 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Beata ignoranza

23:15 – TV7

Rai 2

21:20 – Nemo – Nessuno escluso

23:35 – Tg2 Punto di Vista

Rai 3

21:15 – L’ottava nota – Boychoir

23:05 – Rabona il colpo a sorpresa

Rete 4

21:25 – Quarto grado

00:30 – Confessione Reporter

Canale 5

21:20 – Chi vuol essere milionario?

00:20 – New Amsterdam

Italia 1

21:25 – Il settimo figlio

23:28 – D-Tox

La 7

21:15 – Propaganda Live

01:00 – Otto e Mezzo

Tv 8

21:30 – Hotel Transylvania

23:05 – La notte dei record

Iris

21:00 – Monuments Men

23:39 – The Departed – Il bene e il male

Cielo

21:15 – Il danno

23:25 – Slutphobia? – Chi ha paura di essere una p…?

Stasera in TV, venerdì 7 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

Beata ignoranza (Rai 1): Filippo e Ernesto non si vedono da 25 anni, entrambi erano innamorati della stessa donna e questo li aveva divisi. I due si ritrovano ad insegnare nella stessa scuola, i due vivono la tecnologia in modo totalmente diverso, Ernesto non ha un pc non ha alcun interesse per i social, Filippo invece vive di social e selfie…

L’ottava nota – Boychoir (Rai 3): Dopo la morte della madre, Set viene iscritto dal padre che non ha mai conosciuto in un collegio esclusivo. Il ragazzino di 11 anni, ha un’incredibile voce, ma non sopporta le rigide regole dell’istituto. Il maestro cerca di aiutarlo a superare il suo carattere aggressivo e dimostrare il suo talento.

Il settimo figlio (Italia 1): Il mago Gregory è riuscito a catturare la strega piu’ temibile di tutta la contea, tenendola prigioniera per secoli. Per errore Mamma Malkin torna ad essere liber e minaccia di lanciare una maledizione sugli uomini. Gregory ha tempo fino alla prossima luna piena per trovare l’unica persona in grado di fermarla: il settimo figlio di un settimo figlio.

Hotel Transylvania (Tv 8): Dracula è il proprietario dell’Hotel Transylvania, resort destinato ai mostri di tutto il mondo. Dracula organizza una festa per il compleanno della figlia Mavis. Tra gli ospiti non immaginava che si sarebbe presentato anche Jonathan, un giovane umano che si innamora Mavis.

Monuments Men (Iris): Durante la seconda guerra mondiale, Roosevelt incarica un plotone composto da sette direttori di musei di andare in Germania per tentare di salvare i capolavori d’arte rubati dai nazisti e restituirli ai legittimi proprietari. Questi rischieranno la loro vita per evitare la distruzione di oltre 1000 anni di cultura.