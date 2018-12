Strano oggetto sopra la Stazione Spaziale Internazionale. Ma la NASA taglia il video

Strano oggetto blu in cielo, i complottisti scatenati

Un oggetto blu è stato avvistato sopra la Stazione Spaziale Internazionale, prima che il filmato venisse misteriosamente tagliato.

In un video pubblicato online, un oggetto misterioso sembra apparire sopra il pianeta. L’oggetto luminoso, che appare di colore bluastro con un centro bianco, può essere visto sullo sfondo del “feed live” della NASA.

Mentre la telecamera effettua lo zoom, la sua dimensione diventa più chiara mentre si proietta sul pianeta. I gas blu-chiari che circondano la figura sembrano spostarsi e cambiare sullo schermo, apparendo sullo sfondo dietro la Stazione Spaziale Internazionale.

Per alcuni utenti “la NASA sta mentendo”

Ma ad un certo punto il video si interrompe, probabilmente per “una temporanea perdita di segnale con la Stazione Spaziale Internazionale”, come affermato dalla stessa NASA. Tuttavia, è bastato questo per mandare in fibrillazione i tanti complottisti.

“Cosa diavolo era quell’oggetto?”, ha commentato un utente, mentre un altro ha aggiunto: “La NASA sta mentendo”.

Un terzo sostiene che l’oggetto poteva essere una “palla di ghiaccio spaziale”.

Non è la prima volta che dalla Stazione Spaziale Internazionale viene individuato qualcosa di strano nell’atmosfera terrestre. All’inizio di quest’anno, sempre durante un live, gli spettatori hanno notato un oggetto bianco fluttuare poco sopra la ISS.