16enne drogata, stuprata con un palo ed uccisa: per i giudici era “consenziente”, assolti aguzzini

16enne drogata e uccisa: per i giudici era consenziente

Non ci sono parole per la decisione dei giudici sul caso della 16enne argentina drogata, stuprata e seviziata, poi lasciata morire davanti ad un ospedale. Secondo i giudici la giovane sarebbe stata consenziente alla terribile violenza subita.

Il caso di Lucia Perez, la ragazza di 16 anni drogata, stuprata e seviziata con un palo nell’ottobre del 2016, fa scalpore. Infatti i giudici hanno assolto il branco accusato di questo scempio, incolpandoli solo di aver drogato Lucia Perez e non anche di averla stuprata e torturata lasciandola morire.

I fatti: la tragedia di Lucia Perez

L’8 ottobre 2016 Lucia Perez, studentessa di 16 anni che proviene da una famiglia modesta, è lasciata davanti all’ingresso dell’ospedale Mar del Plata, a qualche km da Buenos Aires. La giovane è lasciata all’ingresso da due uomini che non si fanno identificare, che parlano rapidamente di ‘overdose’ ai soccorsi e fuggono. Lucia Perez muore qualche istante dopo i tentativi di rianimazione.

La prima impressione è che la giovane sia solo un’altra tossicodipendente giovane e dal destino segnato: ma l’esame medico legale porta a galla altri elementi. La giovane è stata stuprata in modo brutale, è stata torturata con un oggetto contundente che le è stato messo nel retto e ne ha causato il decesso. Prima di portarla in ospedale, i suoi aguzzini l’hanno lavata dal sangue e vestita con abiti nuovi per confondere le tracce.

Il processo e gli aguzzini

I presunti aguzzini di Lucia Perez sono presto individuati. Si tratta del 23enne Matías Farías, e il 41enne Juan Pablo Offidani, e Alejandro Alberto Masiel, accusato solo di favoreggiamento.

La Pm Maria Isabel Sanchez ritiene che gli imputati abbiano attirato in casa Lucia, approfittando della sua tossicodipendenza. L’hanno drogata con marijuana e cocaina e l’hanno stuprata: quindi l’hanno lavata per occultare le cause della morte.

Per la difesa però la morte della ragazzina sarebbe avvenuta durante un rapporto consenziente di natura sadomaso.

I due imputati sono stati quindi condannati solo ad otto anni e al pagamento di una multa di 135mila pesos per il reato di possesso e commercializzazione di droga, aggravato dalla vendita a un minore. Un terzo è stato del tutto assolto. Lo stupro e la morte di Lucia? Come se non fossero avvenuti.

I giudici: “La ragazza era consenziente”

Le conclusioni dei giudici sono sconvolgenti: i giudici ritengono che la ragazzina fosse consenziente al terrificante stupro che ne ha causato la morte. I due imputati sono accusati solo di averle venduto la droga e non di stupro e omicidio.

Secondo i giudici, lo stupro bestiale, il bastone infilato nel retto sarebbero ‘il parto dell’immaginazione della Sanchez’ e la morte della 16enne sarebbe una morte accidentale del tutto sconnessa sia dall’abuso bestiale che dall’uso di droga. Insomma, ad uccidere Lucia non è stato nessuno: lei era consenziente.

La giovane è stata uccisa due volte, come sostengono i giornali locali. Numerosissime le proteste per le strade dell’Argentina, dove la sentenza del tribunale è stata accolta con enorme sdegno e rabbia.