La Regina Elisabetta indosserà una corona di carta al pranzo natalizio?

Secondo quanto dichiarato dal suo ex maggiordomo reale Paul Burrell, la Regina Elisabetta indosserà una corona di carta durante il suo discorso natalizio al popolo britannico.

L’uomo ha affermato che la Regina è una donna molto divertente e che non avrebbe avuto nessun problema a indossare una corona di carta da usare come cracker natalizio da usare per gustarsi al meglio il tacchino ripieno.

Non mancherà ovviamente a tavola uno dei suoi drink preferiti in assoluto, il gin e Dubonnet. Ma una cosa che sicuramente non farà è guardare il suo stesso discorso tradizionale per le festività, infatti molto probabilmente farà una passeggiata con i suoi cagnolini nella residenza di Sandringham, mentre il resto della famiglia sintonizzerà la televisione per ascoltare il suo messaggio.

Paul Burrell, ormai ex dipendente della famiglia reale di 60 anni, è stato un servitore della Regina e maggiordomo personale della defunta Principessa Diana. Inoltre ha dichiarato che assistere al pranzo di Natale era come guardare un episodio della seguitissima serie tv britannica ‘Downtown Abbey’. Alla rivista ‘Cheshire Life’ ha affermato che la Regina adora decorare l’albero; la metà inferiore è lasciata scoperta in modo che quest’ultima possa decorarlo con i suoi nipoti.

La reale adora il Martini, anche se come scritto sopra il suo drink alcolico preferito è il gin e Dubonnet. I menù sono stampati per ogni portata e la Regina decide la disposizione dei tavoli e dove si deve sedere ogni commensale. Paul Burrell poi ha dichiarato: “L’ospite maschio più anziano siede al lato destro, mentre la donna più anziana al lato destro del Principe Filippo e in ogni posto c’è un bigliettino con stampato sopra il nome della persona in questione. La Regina Elisabetta indosserà una corona di carta, ne sono certa. Ama troppo scherzare e far divertire i suoi commensali, è una persona splendida”.

Simone Ciloni