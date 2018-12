Chiara Ferragni e Fedez: quando i riflettori non si spengono mai

Chiara Ferragni e Fedez, essendo dei personaggi pubblici, sono sempre sotto i riflettori. Il popolo del web, qualsiasi cosa facciano, è sempre pronto a commentarli sia positivamente che negativamente. Finirono in balia di una tempesta mediatica quando scelsero di festeggiare il compleanno di Fedez in una nota catena di supermercati. Già allora erano stati criticati, in quanto rei di aver “sprecato il cibo”. Questi ragazzi vengono additati anche quando fanno delle buone azioni, come fare della beneficenza.

Chiara Ferragni ed il video della discordia

Tante sono le critiche che Chiara Ferragni ha ricevuto dagli utenti di Instagram, in seguito alla pubblicazione di un video che ritrae suo figlio Leone. In questo video appare un Leone abbastanza lunatico, che non fa che ridere e piangere nel contempo. In sottofondo è possibile sentire una voce, che però non è quella di mamma Chiara, appartenente alla tata come conferma la stessa influencer. La blogger, che ad oggi conta circa 15 milioni di followers su Instagram, è stata accusata dagli utenti del social di non essere una buona madre perché è sempre in giro per lavoro trascurando il piccolo Leone. Un utente in particolare scrive:

“Dai Chiara, chiama le cose con il loro nome: non è la tata, è praticamente sua madre visto che lo sta crescendo lei e fa tutto quello che dovresti fare tu… sei madre col culo degli altri. È più sua madre lei di te.”

Visto l’accanimento non positivo di molti altri utenti, la Ferragni ha deciso di rispondere con questa osservazione al vetriolo:

“Questi commenti che scopo hanno? Cercare di farmi sentire meno madre perché lavoro e sono aiutata a crescere mio figlio da mio marito, le nonne e la tata? Mi spiace ma su di me non funziona.”