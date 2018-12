Il periodo della fine dell’anno è un momento di bilanci: questo discorso vale in ogni ambito, persino in quello della musica. Chiunque ascolti musica su Spotify sa di cosa si stia parlando!

Spotify Wrapped: di cosa si tratta

Spotify è un servizio che consente di ascoltare musica in streaming, avendo accesso ad una grossissima quantità di brani musicali. Tramite questa piattaforma potrete ascoltare musica di ogni tipo: artisti nazionali ed internazionali, sia famosi che emergenti. Oggi è possibile classificare la musica preferita ascoltata nel corso nel 2018, attraverso uno strumento denominato Spotify Wrapped. Spotify Wrapped è una configurazione della piattaforma Spotify, che consente all’utente di verificare quale musica abbia ascoltato nel corso dell’ultimo anno.

Spotify Wrapped: quali servizi offre

Questo strumento rivela informazioni relative al genere musicale prediletto, classifiche dei migliori artisti nonché delle migliori canzoni scaricate. La prima cosa di cui Spotify Wrapped rende partecipe l’utente sono i brani musicali più ascoltati da quest’ultimo, per poi rivelare la band e/o il cantante più ascoltato nel corso del 2018. Spotify Wrapped è una realtà davvero “intelligente” in quanto, grazie ad un test a risposta multipla, rivela la totalità dei minuti dedicati all’ascolto della musica. Attraverso appositi calcoli Spotify Wrapped riesce a stabilire il numero di ore trascorse ad ascoltare l’artista preferito. In seguito vi sono le classifiche riguardanti generi musicali, artisti e canzoni più ascoltate. Spotify Wrapped è in grado di suggerire nuovi generi musicali e nuovi artisti. Ciò è possibile in quanto tale piattaforma registra i gusti musicali dell’utilizzatore per poi suggerirgli, in base ad essi, eventuali nuovi artisti.

Come scaricare Spotify Wrapped

Scaricare Spotify Wrapped è molto semplice, basteranno pochi e semplici passi:

Visitare il sito Spotify Wrapped.com

cliccare sul pulsante di colore blu “connetti a Spotify”.

Ed ecco che Spotify Wrapped vi fornirà tutti i servizi elencati sopra!