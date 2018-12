Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 8 dicembre 2018

Anche oggi, sabato 8 dicembre 2018, Newnotizie.it vi fa scoprire cosa ci sarà stasera in tv sulle principali reti nazionali in chiaro: come sempre, vi ricordiamo che non siamo responsabili di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Un sabato sera ricco di film, e serie televisive. Di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera sabato 8 dicembre 2018. Portobello torna su Rai 1, Il mercatino più famoso della tv condotto da Antonella Clerici, affiancata da Carlotta Mantovan. Su Rai 2 va in onda N.C.I.S. Los Angeles, gli episodi trasmessi saranno il 23esimo e il 24esimo della nona stagione. Va in onda su Rai 3 Città segrete, Corrado Augias ci guida alla scoperta di Roma, Londra e Parigi. Una serie di grandi “biografie” delle capitali più simboliche e visitate d’Europa. Su Rete 4 va in onda la seconda parte del Il Padrino, Nel 1901 Vito Corleone crea un impero negli Stati Uniti sulle case da gioco e sulla prostituzione. COn il passare degli anni la situazione relativa agli affari degenera, il figlio di Vito diventa il nuovo Padrino.

Su Canale 5 torna Tu si que vales, artisti e sportivi in qualsiasi disciplina si sottopongono al giudizio di Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari e di una giuria popolare, formata da cento elementi. Il Grinch va in onda su Italia 1, si tratta di un essere mostruoso di colore verde che vive in solitudine con il suo cane Max. Nessuno riesce ad amarlo a causa del suo cuore molto piccolo, per fare un dispetto agli abitanti della città decide di rubare loro il Natale, a trovare un rimedio sarà la dolce Cindy Lou. Su La 7 va in onda ProfessorT, Un incendio in una residenza studentesca sembra essere doloso. Il terapeuta del Professor T arriva a sfidarlo.

Un desiderio per Natale va in onda su Tv 8, Una donna infelice del suo matrimonio chiede a un angelo di tornare single, pentita della scelta fatta proverà a riconquistare suo il marito. Su iris va in onda Il bisbetico domato, Elia non ama non ama né la città né stare in compagnia, non sopporta nemmeno le donne. Nella sua fattoria permette solo alla governante Mamy di entrare, ma un giorno incontra Lisa…. Su Cielo va in onda La ragazzina, Una bellissima ragazza molto apprezzata dai compagni di classe si innamora di un professore.

Stasera in TV, sabato 8 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 – Portobello

23:45 – Petrolio

Rai 2

21:05 – N.C.I.S. Los Angeles Promesse

21:50 – Bull – Redenzione – Amore malato

Rai 3

21:40 – Città segrete

23:45 – TG3 Mondo

Rete 4

21:27 – Il Padrino II

01:27 – Stasera Italia Weekend

Canale 5

21:10 – Tu si que vales

00:31 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Il Grinch

23:21 – Superhero Il piu’ dotato fra i supereroi

La 7

21:15 – Professor T

01:25 – otto e mezzo

Tv 8

21:25 – Un desiderio per Natale

23:10 – L’amore a Natale

Iris

21:00 – Il bisbetico domato

23:22 – La banda del trucido

Cielo

21:20 – La ragazzina

23:00 – 9 to 5: Days in Porn – Gli impiegati del porno

