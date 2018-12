William ha provato a mettere fine alla storia tra Harry e Meghan. Ora tra i due è gelo

Harry ha litigato con William a causa di Meghan

Il principe Harry avrebbe litigato con suo fratello, il principe William a causa della sua relazione con Meghan Markle.

Stando a quanto rivelato da una fonte vicina alla Famiglia Reale e riportata dal quotidiano online Daily Star, pare che William abbia voluto mettere in guardia il principe Harry, ricordandogli quanto sia stressante entrare a far parte della “Royal Family”: il riferimento era proprio a Meghan. Ma il consiglio non è stato preso affatto bene da Harry, che ha accusato il fratello di cercare di porre fine alla relazione prima ancora che fosse iniziata.

I rapporti tra i due fratelli sono gelidi

“William ha detto a suo fratello che non sapevano nulla del suo passato, delle sue intenzioni, di ciò che era veramente. Voleva solo sottolineare che entrare a far parte della Famiglia Reale è un’impresa enorme e che la pressione può diventare insostenibile”.

Ma come detto Harry ha reagito malissimo, e da quel momento in poi i loro rapporti sono diventati praticamente gelidi. “Harry ha difeso Meghan con tutte le sue forze, a dimostrazione di come la ami davvero”, ha riferito un’altra fonte al Daily Star.

“Harry non tollera assolutamente nessuna critica a Meghan – fanno sapere alcuni vicini alla Royal Family – ed è così sensibile che spesso vede critiche o negatività dove in realtà non ci sono”.

Oltre a ciò, non va dimenticata la tensione che persiste tra Meghan e la moglie di William, Kate Middleton.