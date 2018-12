16enne drogata, stuprata con un palo ed uccisa: per i giudici era “consenziente”, assolti aguzzini

16enne drogata e uccisa: per i giudici era consenziente

Non ci sono parole per la decisione dei giudici sul caso della 16enne argentina drogata, stuprata e seviziata, poi lasciata morire davanti ad un ospedale. Secondo i giudici la giovane sarebbe stata consenziente alla terribile violenza subita.

Il caso di Lucia Perez, la ragazza argentina di 16 anni drogata, stuprata e seviziata con un palo nell’ottobre del 2016 vicino a Buenos Aires, fa scalpore. Infatti i giudici hanno assolto il branco accusato di questo scempio, incolpandoli solo di aver drogato Lucia Perez e non anche di averla stuprata e torturata lasciandola morire.

I fatti: la tragedia di Lucia Perez

L’8 ottobre 2016 Lucia Perez, studentessa di 16 anni che proviene da una famiglia modesta, è lasciata davanti all’ingresso dell’ospedale Mar del Plata, a qualche km da Buenos Aires. La giovane è lasciata all’ingresso da due uomini che non si fanno identificare, che parlano rapidamente di ‘overdose’ ai soccorsi e fuggono. Lucia Perez muore qualche istante dopo i tentativi di rianimazione.

La prima impressione è che la giovane sia solo un’altra tossicodipendente giovane e dal destino segnato: ma l’esame medico legale porta a galla altri elementi. La giovane è stata stuprata in modo brutale, è stata torturata con un oggetto contundente che le è stato messo nel retto, provocando emorragie interne e causandone il decesso. Prima di portarla in ospedale, i suoi aguzzini l’hanno lavata dal sangue e vestita con abiti nuovi per confondere le tracce.

Il processo e gli aguzzini

I presunti aguzzini di Lucia Perez sono presto individuati. Si tratta del 23enne Matías Farías, e il 41enne Juan Pablo Offidani, e Alejandro Alberto Masiel, accusato solo di favoreggiamento.

La Pm Maria Isabel Sanchez ritiene che gli imputati abbiano attirato in casa Lucia, approfittando della sua tossicodipendenza. L’hanno drogata con marijuana e cocaina e l’hanno stuprata: quindi l’hanno lavata per occultare le cause della morte.

Per la difesa però la morte della ragazzina sarebbe avvenuta durante un rapporto consenziente di natura sadomaso.

I due imputati sono stati quindi condannati solo ad otto anni e al pagamento di una multa di 135mila pesos per il reato di possesso e commercializzazione di droga, aggravato dalla vendita a un minore. Un terzo è stato del tutto assolto. Lo stupro e la morte di Lucia? Come se non fossero avvenuti.

I giudici: “La ragazza era consenziente”

Le conclusioni dei giudici sono sconvolgenti: i giudici ritengono che la ragazzina fosse consenziente al terrificante stupro che ne ha causato la morte. I due imputati sono accusati solo di averle venduto la droga e non di stupro e omicidio.

Durante il processo si è passata in rassegna la condotta della ragazza, che “sceglieva volontariamente gli uomini con cui stare (…). Qui non c’è stata violenza fisica, né psicologica” hanno argomentato i giudici.

Per i giudici non c’è nessuna prova del fatto che sia stata la violenza (lo stupro col bastone le ha causato emorragie interne, queste le parole del medico legale) ad ucciderla. Non c’è quindi neppure la condanna – se non proprio per omicidio con dolo – per omicidio colposo, per aver materialmente causato quelle lesioni. Da parte dei giudici, nessun accenno al fatto che difficilmente una persona sotto effetto di droghe potrebbe mai accettare un rapporto simile. Nulla di nulla.

Secondo i giudici, lo stupro bestiale, il bastone infilato nel retto come violenza sessuale sarebbero ‘il parto dell’immaginazione della Sanchez’ (il pubblico ministero che ha seguito caso). La morte della 16enne sarebbe una morte accidentale del tutto sconnessa sia dall’abuso bestiale che dall’uso di droga. Insomma, ad uccidere Lucia non è stato nessuno: lei era consenziente.

La giovane è stata uccisa due volte, come sostengono i giornali locali. Numerosissime le proteste per le strade dell’Argentina, dove la sentenza del tribunale è stata accolta con enorme sdegno e rabbia.