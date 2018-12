Avviso terremoto di magnitudo 8.8 per oggi: dall’Olanda prevedono l’imprevedibile

Un importante avviso è arrivato per la giornata di oggi: infatti in teoria il nostro pianeta oggi dovrebbe essere scosso da un potentissimo terremoto di magnitudo 8.8 che può colpire in ogni parte del mondo, provocando danni irreparabili e mai visti prima d’ora.

L’avvertimento arriva dal sito di ‘Ditrianum’, una organizzazione no profit che fa capo al ricercatore indipendente Frank Hoogerbeets. Quest’ultimo ha avvertito infatti che il disastro naturale può manifestarsi in un punto non ancora precisato della Terra. Hoogerbeets è un analista della cosiddetta geometria planetaria e ha annunciato che le prossime 24 ore saranno molto, molto critiche. In un video che dura circa 16 minuti ha avvisato che un’attività sismica particolarmente significativa potrebbe avere luogo da oggi fino al prossimo 13 dicembre, con numerosi danni.

Secondo Hoogerbeets questo accadrà in previsione del fatto che il nostro pianeta è allineato perfettamente a Marte e Saturno, situazione ritenuta da lui altamente critica, in quanto questa posizione dei pianeti porta a terremoti di magnitudo 8 a seconda anche dei movimenti della luna. E ha proseguito: “Questo video è un grosso avvertimento visto che in Nuova Caledonia c’è già stato un forte sisma di magnitudo 7.6, non possiamo stare tranquilli assolutamente“. Sul sito dell’organizzazione no profit (che ha base nei Paesi Bassi) infatti si legge che l’allineamento dei corpi celesti ha effetti molto negativi sull’attività teutonica del nostro pianeta, in quanto quest’ultima aumenta tantissimo.

Nell’aprile 2012 al largo di Sumatra (isola vicino a Giava e facente parte del territorio dell’Indonesia) un terremoto violentissimo ha spazzato via tutto e provocato migliaia di morti; Hoogerbeets ha analizzato anche in quell’occasione i movimenti lunari e portato ad esempio quel disastro naturale, avvertendoci che potrebbe capitare la stessa cosa molto presta viste le terribili coincidenze.

Ovviamente prendete queste ipotesi con le pinze, in quanto per quanto rispettiamo le teorie degli esperti non è nostra intenzione creare allarmismo fra i lettori.

Simone Ciloni