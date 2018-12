Come sono le modelle di Victoria’s Secret senza trucco? i social le mostrano al naturale

Impeccabili e sempre perfette in passerella, ma nella vita quotidiana? Gli angeli di Victoria’s Secret sanno come apparire sempre al top e non tutte amano mostrarsi ‘come mamma le ha fatte’ ovvero senza addosso un filo di trucco, quando vivono la loro quotidianità lontani dai riflettori. Ma alcune modelle, di contro, non si preoccupano di mostrare le loro imperfezioni utilizzando il proprio profilo Instagram ‘senza trucco e senza inganno’, consapevoli del fatto che, nell’epoca dei social, mostrarsi acqua e sapone ai propri fan paga.

Victoria’s Secret, senza trucco e senza ‘inganno’

E così Adriana Lima che dal 1999 e legata alla famosa casa di intimo, lasciata lo scorso 8 novembre sfilando sulla passerella in lacrime, si è mostrata senza un filo di trucco ai suoi 12,2 milionidi follower, come Alessandra Ambrosio, che vanta sfilate in dieci rassegne sempre impeccabile grazie a trucco e parrucco ma felice del suo aspetto anche in versione make up free, per la gioia dei suoi 9,7 milioni di follower. Sul gradino più basso del podio troviamo la supermodella californiania Jasmine Tookes, angelo di victoria’s Secret dal 2015 e con 3,2 milioni di follower su Instagram, che ama farsi fotografare sia con il trucco impeccabile che in versione acqua e sapone, poco dopo essersi svegliata.

Le foto al naturale di Elsa, Josephine e Lais

Elsa Hosk non è da meno: ha 30 anni, è nata in Svezia e ha militato nella nazionale femminile di basket ma è ‘Angelo’ dal 2013; le sue foto al naturale lasciano sempre a bocca aperta i suoi 4,9 milioni di follower. A chiudere il sestetto troviamo la supermodella danese Josephine Skriver, 25 anni e in passerella per victoria’s Secret dal 2013 ma Angelo dal 2016, che si scatta spesso selfie senza trucco per i suoi 5,5 milioni di fan. E la brasiliana Lais Ribeiro, 28 anni, Angelo di Victoria’s Secret dal 2015 che regala ai 2 milioni di follower molti scatti al naturale, in netto contrasto con le foto che mostrano il trucco ricercato utilizzato per renderla al top.