Ilary Blasi bacchetta Corona. “Lo scoop sul tradimento di Totti? Ero incinta, rischiavo di perdere il bimbo”

Blasi contro Corona: “Ero incinta all’epoca del suo scoop…”

A tredici anni di distanza dallo scoop di Fabrizio Corona sul presunto tradimento di Totti con Flavia Vento, Ilari Blasy si è tolta qualche sassolino dalla scarpa.

All’epoca, era nel 2005 nel mese delle nozze fra Ilari Blasy e il capitano della Roma Francesco Totti, Corona lanciò una vera bomba. Un’intervista dove Flavia Vento raccontava al settimanale Gente di aver “vissuto una notte d’amore” con Francesco Totti, a qualche giorno dal matrimonio del calciatore.

Così durante la puntata del GF Vip Ilari Blasi se l’è presa direttamente con Corona, dopo 13 anni, dimostrando che la ferita è ancora aperta. “Ti rendi conto quello che mi ha fatto 13 anni fa? Tu giochi con i sentimenti. l’hai fatto anche con Silvia” ha sbottato la Blasi. “Quello che ha scritto tuo marito nel suo libro sono tutte cazz…. Le persone della televisione sanno qual è la verità.” risponde Corona.

“Potevo perdere il bambino” rivela la Blasi

Ma Ilari Blasi non si ferma qui. Rimprovera a Corona di aver messo a dura prova la sua stabilità emotiva e anche la salute del suo bambino. “Gli ho voluto ricordare che all’epoca del suo presunto scoop ero incinta di quattro mesi, alla vigilia delle nozze. Poteva saltare il matrimonio e rischiavo di perdere il bambino” racconta la Blasi al Corriere della Sera.

E conferma che quella del GF Vip non è stato un copione recitato. “Non c’era nessun accordo, così come non c’era nessun veto alla sua partecipazione in trasmissione. Non mi presto alle pagliacciate”.