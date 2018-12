Italia nella morsa del maltempo: venti di burrasca in arrivo, le zone colpite

E’ allerta per il peggioramento delle condizioni meteorologiche in Italia. Il Belpaese verrà infatti investito, come confermano le previsioni, da raffiche di vento molto intense in arrivo su molte regioni. Il nuovo avviso di condizioni meteo avverse è stato emesso dalla Protezione Civile l’8 dicembre ad integrazione di quello diffuso il giorno precedente, confermando che a partire da domenica venti di burrasca, seguiti, a partire da martedì, da un intenso calo termico, interesseranno la penisola a partire dai quadranti occidentali.

Raffiche di vento da nord a sud

Le raffiche colpiranno i settori appenninici dell’Emilia Romagna ma anche vaste zone di Marche e Toscana sin dalle prime ore del mattino estendendosi poi alle regioni del nord Italia, dalla Valle D’Aosta al Piemonte, dalla Lombardia alla Provincia autonoma di Trento, spostandosi a seguire anche nelle zone costiere di Campania e Lazio e, nelle ore pomeridiane, in Basilicata. Venti di burrasca nord-occidentali potrebbero assumere la connotazione di tempesta sulla Sardegna ma anche su Sicilia e Calabria con il rischio di possibili mareggiate.

Crollo delle temperature

Alle porte è annunciato anche un importante crollo termico a cominciare dalla giornata di martedì, conseguenza delle correnti di origine artica che raggiungeranno l’Italia. Oltre all’abbassamento delle temperature sono previste anche piogge in Puglia e sulle coste del basso Tirreno mentre la neve dovrebbe scendere al di sopra dei 1000 metri. Il sole invece la farà da padrone sulle altre regioni anche se le temperature caleranno notevolmente portandosi in alcuni casi anche sotto lo zero in particolare in pianura Padana e su alcuni settori del centro. Le massime saranno inferiori ai 6 gradi al nord mentre al Centro-sud dovrebbero attestarsi intorno ai 10-12 gradi.