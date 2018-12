La famiglia è sconvolta: trovato il corpo di una viaggiatrice 22enne, era sparita nel nulla

C’è grande apprensione per il possibile tragico epilogo legato alla scomparsa di una backpacker di 22 anni. La giovane, sparita nel nulla sarebbe stata trovata morta in una zona poco battuta della Nuova Zelanda: non è ancora stato ufficializzato il fatto che il corpo ritrovato sia effettivamente quello della britannica Grace Millane, ma sarebbe solo questione di ore: manca infatti soltanto l’identificazione formale poichè, sulla base di una serie di prove raccolte negli ultimi giorni le forze dell’ordine sono convinti che si tratti proprio di Grace.

Backpcker scomparsa, l’ultimo avvistamento

La 22enne è stata vista per l’ultima volta ad Auckland il 1 dicembre, segnalata in un hotel in compagnia di un uomo di 26 anni che avrebbe, stando a quanto emerso, incontrato dopo che i due si erano conosciuti e dati appuntamento su Tinder; da quel giorno della ragazza non si sono avute più notizie e le autorità si sono subito concentrate sulla possibilità che la giovane sia stata uccisa proprio dal 26enne. “Il processo di identificazione formale avverrà a breve – hanno confermato gli uomini che stanno indagando sul caso – tuttavia sulla base delle prove raccolte ci aspettiamo che si tratti di Grace. E’ un momento difficile e drammatico per la famiglia Millane e il nostro pensiero va a loro”. Il corpo è stato trovato vicino ad una strada di campagna, a circa 12 milia a est del centro cittadino. Qui sono state trovate anche due grandi tende bianche e blu e gli investigatori con indosso le tute bianche della scientifica sono stati avvistati nella zona.

La famiglia è sconvolta

La famiglia è devastata dalla notizia, come sottolineato dall’ispettore di polizia della città di Auckland Scott Beard. La 22enne si è laureata alla University of Lincoln nel mese di settembre con una tesi in pubblicità e marketing e ha in seguito intrapreso un viaggio di un anno in tutto il mondo. Dopo aver visitato il Perù ha raggiunto la Nuova Zelanda il 20 novembre e ha avuto contatti quotidiani con la famiglia fino al 1 dicembre, il giorno prima del suo 22esimo compleanno. L’ultimo avvistamento è avvenuto quella stessa sera, alle 21.41, presso il Citylife hotel nel centro della città.