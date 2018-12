“Mamma mi ha protetto sino all’ultimo istante per non farmi schiacciare”. Le parole della figlia di Eleonora

Il racconto straziante della figlia della donna morta a Corinaldo

“Non ce la faccio a dire niente. Solo che quattro figli sono rimasti senza la loro mamma e uno di loro prende ancora il latte”. Sono le parole di Paolo, il marito di Eleonora Girolimini, donna di 39 anni deceduta nella tragica calca che si è verificata venerdì notte alla discoteca Lanterna Azzurra a Corinaldo.

“Parlerò più avanti per dire quello che è successo l dentro. Non era un concerto ma una discoteca strapiena di gente e piena di alcolici. Il concerto doveva iniziare alle 22 e invece non iniziava. Porti tuo figlio lì ed erano tutti ubriachi” commenta il marito.

Commovente, e straziante, il racconto della figlia 11enne di Eleonora che racconta come la madre l’abbia protetta durante la calca. “Mamma mi ha protetto fino all’ultimo istante. Quando siamo finiti in mezzo alla folla lei urlava ‘c’è la piccola, c’è la piccola’. Cercava di farmi spazio con il suo corpo per non farmi schiacciare, poi è caduta più in basso”.

Aveva accompagnato la figlia 11enne al concerto

Eleonora era al concerto col marito Paolo e la loro bambina di 11 anni. Gli altri due gemme ed il bimbo di due anni erano invece con la nonna. La bambina aveva insistito tanto per farsi portare al concerto. “Ci teneva così tanto che era stato impossibile dirle di no” ricorda Paolo, suo padre.

Improvvisamente un ragazzo (minorenne, da qualche ora identificato dalla polizia) ha spruzzato dello spray urticante in mezzo alla folla. Si è creato il panico che ha portato le persone ad ammassarsi su un ponticello dal quale si accedeva all’uscita di sicurezza. Le paratie arrugginite sono crollate e decine di persone sono rimaste seppellite le une dalle altre: sei i morti, cinque giovanissimi ed una era proprio Eleonora.

Paolo ha cercato di rianimare la moglie con la respirazione bocca a bocca, fino a che sono arrivati i soccorsi. Ma non c’è stato nulla da fare.

La figlia si è salvata ed ha riportato solo una ferita al ginocchio. Ha voluto vedere il corpo della madre ed è stata accompagnata all’obitorio dai parenti, lasciandolo poco prima delle 17. Con Eleonora sono morti Asia Nasoni, 14 anni, di Senigallia; Daniele Pongetti, 16 anni, di Senigallia; Benedetta Vitali , 15 anni, di Fano; Matttia Orlandi, 15 anni, di Frontone; Emma Fabini, 14 anni, di Senigallia. 7 i feriti gravi.