“Skiacciati”: infelice post di un veterano dell’hip hop. Ed è subito indignazione

“DJ Argento è da sempre conosciuto come uno dei grandi producer/beatmaker e compare negli annali dell’ hip hop italiano di fianco a nomi come Colle Der Fomento, Inoki, e soprattutto al re del rap italiano Kaos One. Insomma, tutta gente che la storia del genere l’ha fatta in un epoca in cui il rap in Italia non era la moda del momento, ma aveva ancora un pubblico di nicchia, non si promuoveva tra copertine patinate e pseudo dissing sui social ma si costruiva e si affermava in ambienti underground, disegnato da una profonda filosofia old school” – scrive così Eleonora Orrù nella recensione del primo album solista di Dj Argento: riteniamo sia la migliore maniera per introdurre il personaggio, di cui andremo a parlare di seguito.

Dj Argento – che era hip hop quando in Italia il massimo dal mainstream erano gli Articolo 31 e i Sottotono – probabilmente, come altri della vecchia scuola, non sta ben vivendo l’exploit dei giovanissimi giunti dal nulla e divenuti famosi – e anche discretamente ricchi – in breve tempo, grazie alla trap.

E così, all’indomani della tragedia di Corinaldo (che ha visto la morte di 6 persone durante un concerto di Sfera Ebbasta), Dj Argento ha pensato bene di pubblicare un infelice status sui social

Un inside joke pregno di black humor che non è andato giù a moltissimi, scatenando – sull’onda della commozione – centianaia di commenti indignati (da quelli di semplici ascoltatori a quelli di personaggi della scena, come il ben più noto Egreen, che non c’è andato esattamente leggero).

Dj Argento ha quindi eliminato tutti i suoi profilo social, per evitare la gogna social.

Quando sarebbe così facile fare silenzio, dopo una tragedia del genere.