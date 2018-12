Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 9 dicembre 2018

Newnotizie.it vi fa scoprire cosa andrà in onda stasera in tv, 9 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro: si tratta del palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Potrete scegliere oggi tra programmi, serie tv e molti film. Su Rai 1 torna Che tempo che fa, Fabio Fazio si ritrova faccia a faccia con grandi ospiti nazionali e internazionali e momenti di intrattenimento e spettacolo. Nel cast anche Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In onda su Rai 2 N.C.I.S. Elliot, Le vicende della squadra di agenti speciali dell’agenzia federale Naval Criminal Investigative Service (NCIS), con sede al Washington Navy Yard di Washington. L’NCIS si occupa dei reati piu’ gravi che vedono coinvolti membri o persone legate alla marina degli Stati Uniti o al corpo dei Marines. Su Rai 3 va in onda Joy,: Il film mostra la complicata vita Joy Mangano e della sua famiglia vista da quattro generazioni, dall’adolescenza alla maturità. Tanti gli intrecci tra vita privata e professionale, molti nemici diventano alleati e molto alleati diventano nemici, joy con la sua incredibile immaginazione affronterà i vari problemi della sua vita.

Su Rete 4 va in onda The Legend Of Zorro, Don Alejandro De La Vega e’ sposato con Elena, i due hanno un bambino di 10 anni che non sa che il padre sia Zorro. La moglie vorrebbe che fosse più presente con la famiglia, le cose però si complicano con l’arrivo del conte Armand. New Amsterdam torna su Canale 5 con il quarto episodio della stagione, E’ la settimana del congresso annuale di chirurgia cardiotoracica e tutti i chirurghi della citta’ sono a San Diego. Al New Amsterdam arriva Mateo Fernandez, chirurgo cardiotoracico del Baptist, con un aneurisma dell’aorta. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show, Tutte le domeniche conducono Nadia Toffa e, a rotazione, Giulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma. Non e’ l’Arena torna su La7, il programma propone analisi e approfondimenti su fatti di cronaca legati al mondo della politica. La notte dei record torna in onda su Tv 8, Enrico Papi ha il compito di presentare ed interagire con i protagonisti accomunati da un unico obiettivo: dimostrare in pochi minuti, o addirittura secondi, di essere i migliori al mondo.

Su Iris va in onda Oliver Twist, Oliver Twist scappa dall’orfanotrofio e si aggrega ad un gruppo di giovani ladri. Il ragazzo viene subito arrestato, dopo essere stato scagionato dalla testimonianza del libraio, viene accolto dal signor Brownlow nella sua lussuosa casa. I guai per lui però continuano… Su Cielo va in onda L’ultimo sopravvissuto, Il cacciatore di taglie Will Tanner non è riuscito a catturare il leader di una pericolosa gang di scommettitori. Dopo il fallimento diventa protagonista di un gioco in cui i partecipanti devono uccidere o essere uccisi…

Rai 1

20:35 – Che tempo che fa

00:05 – Speciale Tg1

Rai 2

21:00 – N.C.I.S. Elliot

21:45 – S.W.A.T. Fuori controllo

22:30 – La Domenica Sportiva

Rai 3

21:15 – Joy

23:20 – Dottori in corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Rete 4

21:27 – The Legend Of Zorro

00:14 – Dorian Gray

Canale 5

21:23 – New Amsterdam – Limitazioni

01:04 – TG5 – Notte

Italia 1

21:15 – Le Iene Show

01:10 – Chi ha paura del buio

La 7

20:30 – Non e’ l’Arena

00:50 – Tg La7 Notte

Tv 8

21:15 – La notte dei record

23:25 – X Factor 2018 – Le audizioni

Iris

21:00 – Oliver Twist

23:50 – Profumo – Storia di un assassino

Cielo

21:20 – L’ultimo sopravvissuto

23:05 – Il danno

