Tragedia Corinaldo, Tedua lancia la proposta alla scena: “Paghiamo il funerale delle vittime” – VIDEO

E’ uno dei trapper più amati della scena, alla stregua di Sfera Ebbasta: è Tedua, artista di origini liguri che ha sempre mostrato una consciousness sopra la media (in tal senso, basterebbe sentire una quasliasi sua intervista).

Questa volta, a testimoniare la propria consciousness, un video sul proprio profilo Instagram.

Nel video in questione – in cui annuncia di rinviare il concerto a Lugano, in barba alla filosfia dello “show must go on” – si offre (lanciando la proposta agli altri artisti della scena) di contribuire alle spese dei funerali delle vittime, chiudendo con una frase emblematica (che vale in questa occasione ma non solo): “Cerchiamo tutti quanti di essere più responsabili”.

A testimonianza del fatto che alcune letture reazionarie del fenomeno trap (vedi le parole di Magdi Cristiano Allam sul proprio profilo Facebook) sono parziali e tendeziose