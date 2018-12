Uno Mattina, Cristiano Ceresani e l’intervento sul cambiamento climatico che fa discutere – VIDEO

Ha fatto e sta facendo il giro del web l’intervento ad ‘Uno Mattina’ del capo di gabinetto del Ministro alla Famiglia e le disabilità Cristiano Ceresani, già capo gabinetto nel ministero delle Riforme di Maria Elena Boschi (durante il governo Renzi).

Il tema è il cambiamento climatico.

“20 anni per salvare la terra”, titola ‘Uno Mattina’.

Cristiano Ceresani è invitato in quanto scrittore, autore del libro ‘Kerygma, Il Vangelo degli ultimi giorni’.

E questa è una parte del pensiero di Ceresani (che potete sentire per intero di seguito), dinnanzi al quesito “il riscaldamento globale è colpa dell’uomo?”:

“E’ ovviamente colpa dell’uomo, della sua incuria, della sua avarizia, della sua ingordigia. Se abbiamo calpestato questo pianeta che è l’unico che abbiamo e non possiamo sostituirlo è colpa dell’uomo ma nell’uomo come nella storia umana agiscono forze trascendenti, nel cuore dell’uomo agisce la tentazione. Io nel libro cerco di spiegare come il fatto che Satana negli ultimi tempi che precedono la parusia (la venuta di Gesù alla fine dei tempi, per instaurare il Regno di Dio, ndr) sarà scagliato sulla terra con grande furore sapendo che gli resta poco tempo proprio per prendere di mira il creato e la creazione è un dato teologico. Dinnanzi a questo dato teologico io faccio delle domande: dico, perché ci viene rivelata questa cosa? Perché questo tema dello sconvolgimento finale viene evocato? Lo pargono a quello che accade oggi e quel che accade oggi è qualcosa del tuto inedito nella storia dell’umanità e gli scenari sono molto pericolosi per la sopravvienza del genere umano”.

Sul web i più hanno incentrato i commenti sul fatto che il cambiamento climatico fosse colpa di Satania, nonostante Ceresani non parli esattamente in questi termini e abbia detto sin da principio di abbracciare una ipotesi teologica ardita.

E discutibile, ma che sicuramente in pochi avranno sentito per intero.

Tempi bui, più di Margherita.