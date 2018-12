Incidente sull’autostrada, tamponamento tra camion. Un autista non ce l’ha fatta

Incidente sull’A4, morto un camionista

Un gravissimo incidente si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, e precisamente nel tratto di strada compreso tra i caselli di Vicenza Ovest e Grisignano, in direzione Venezia.

I vigili del fuoco sono intervenuti subito sul luogo dove si era verificato il disastro, più o meno verso le 11. Il tamponamento ha interessato tre mezzi pesanti. Il bilancio del violentissimo scontro è pesante: uno dei tre camionisti, purtroppo, non è sopravvissuto allo schianto.

Nonostante sul punto del tragico incidente siano giunti subito i soccorsi, per il conducente di uno dei tre camion non c’è stato nulla da fare. Il personale medico del SUEM 118 non ha potuto far altro che constatarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate in seguito al terribile tamponamento.

Miracolosamente illesi gli altri due autisti

Gli altri due autisti, invece, sono riusciti a rimanere miracolosamente illesi, nonostante la violenza dell’impatto. I vigili del fuoco accorsi da Vicenza con due squadre e il funzionario di servizio, hanno messo in sicurezza i mezzi.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i mezzi della polstrada. Le forze dell’ordine hanno effettuato gli opportuni rilievi per cercare di capire l’esatta dinamica del tamponamento. L’incidente ha comportato gravi disagi al traffico veicolare, con la formazione di circa cinque chilometri di coda.