Meteo, tra giovedì e venerdì arriva la neve anche in pianura: le zone colpite nel dettaglio

Neve attesa in Pianura, Dicembre porterà il freddo più intenso

Dicembre, già trascorso nei suoi primi dieci giorni, ha in serbo delle sorprese climatiche che porteranno la neve anche in pianura. Stiamo entrando nel vivo della stagione più fredda dell’anno e l’inverno inizierà a farsi sentire tra pochissimi giorni.

Il freddo più intenso arriverà questo giovedì 13 dicembre, in occasione della festa di Santa Lucia, e questo venerdì: sono attese nevicate in molte località del Nord Italia, anche a quote non elevatissime.

Neve attesa in Pianura, ecco le zone d’Italia che saranno più colpite

La settimana che si apre oggi farà registrare un drastico calo delle temperature. Ciò sarà causato da una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa orientale. Le regioni che saranno colpite più fortemente sono proprio quelle del Nord Italia. Gli abitanti di queste località dovranno affrontare un rigido freddo di notte e nelle prime ore dell’alba, con la colonnina di mercurio che farà segnare alcuni gradi sotto lo zero.

Neve attesa in pianura. L’aria fredda che investirà la Pianura Padana scatenerà il fenomeno del cosiddetto cuscino freddo, causando le gelate a basse quote. Le prime regioni a vedere i primi affetti di questo brusco viraggio verso il freddo invernale saranno Liguria e Piemonte, con precipitazioni dovute all’arrivo di una perturbazione Atlantica e la neve che potrebbe imbiancare città come Vercelli, Cuneo, Torino ed Alessandria.

Il freddo invernale coinvolgerà anche le regioni limitrofe ed il 14 dicembre arriverà anche in Emilia Romagna e Lombardia. La neve potrebbe cadere in pianura e a Milano. Il Veneto, per il momento, resterà in qualche modo escluso da questo abbassamento delle temperature grazie alla presenza più calda dello Scirocco. Tuttavia, potrebbe piovere/nevicare a Treviso, Verona e Padova. Nevicate a bassa quota attese perfino in Friuli Venezia Giulia.

Maria Mento