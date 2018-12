Natale in Casa Reale: una tradizione televisiva voluta dalla Regina spiazza Meghan Markle

Natale in Famiglia Reale: tutti a vedere EastEnders. Quest’anno coi sottotitoli per Meghan Markle?

In Regno Unito si continua a parlare delle tradizioni natalizie della famiglia reale, tra tradizioni venute meno (come quella di aprirsi ai ‘plebei’) e quelle che la Regina non ha intenzione di sconfessare (come quella legata ai doni, che devono essere bizzarri e poco costosi).

Tra questi ultimi, secondo un insider intervistato dal ‘The Sun’, la amatissima Regina Elisabetta non ha intenzione di rinunciare ad una tradizione ‘televisiva’.

“La Regina ama EastEnders, ed ogni Natale – senza scampo – la televisione s’accende e si inizia a sentire la tradizionale sigla dello show. E’ una tradizione familiare atipica ma assolutamente irrinunciabile – ancor più che guardare il discorso della Regina! Ovviamente sono state fatte già un paio di battute circa il fatto di inserire i sottotitoli quest’anno”.

Le battute circa la necessità di sottotitoli sono state fatte in relazione alla presenza in famiglia – a partre da quest’anno – della americana Meghan Markle, ora duchessa del Sussex, al suo primo natale reale.

Sarà per lei in qualche modo strano dover assistere ad EastEnders, serie britannica che va in onda sulla BBC dal 1985 ed è seguitissima da tutto il popolo del Regno Unito (in tal senso, la Regina non fa eccezione).

Ancor più considerando il background della donna (che, ricordiamo, ha fatto l’attrice per lungo tempo).