Reggio Emilia, incendio choc nella palazzina: morti due coniugi, gravissime due bambine 

Due morti in un tragico incendio a Reggio Emilia

Due persone sono morte in un incendio in una palazzina di Reggio Emilia e due bambine sono in gravissime condizioni.

Le fiamme sono divampate nella notte nella cantina di una palazzina di quattro piani, in Via Turri, vicino alla stazione. Le fiamme hanno prodotto moltissimo fumo ed hanno intossicato circa una quarantina di persone.

Due vittime sono state trovate sulle scale, morte a causa del fumo mentre cercavano di fuggire. Si tratta di una coppia di coniugi marocchini che vivevano nello scantinato dello stabile. Una donna e tre minorenni si trovano in condizioni gravi per aver inalato il fumo dell’incendio, sono ricoverati in codice rosso. “Al momento risultano dieci persone in codice rosso, di cui almeno due bambini di 3 e 6 anni, e altre quattro in codice giallo ricoverate all’ospedale di Reggio Emilia” hanno comunicato i soccorritori.

Due bambine in codice rosso e due morti

Le squadre dei vigili del fuoco sono ancora sul posto. I morti sono un uomo ed una donna, due coniugi di origine nordafricana, e due bambine sono in gravissime condizioni e sono state portate nella notte agli ospedali di Milano e Fidenza in camera iperbarica. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Reggio Emilia, Sant’Ilario e Guastalla, con due autoscale e un carro aria da Modena. Sul posto anche Polizia e Carabinieri.

Nella zona dove si è sviluppato l’incendio da diverso tempo è stato lanciato un allarme, a causa delle cantine occupate da famiglie di stranieri. Secondo il rappresentante della comunità marocchina Abderrahim Mouloudj, “Si sa da anni che quelle cantine sono occupate abusivamente e nessuno ha fatto nulla, queste sono vittime del degrado e della politica mal gestita dell’integrazione”.