Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 10 dicembre 2018

Cosa andrà in onda stasera in tv, 3 dicembre 2018 sulle principali reti nazionali in chiaro? NewNotizie vi fa scoprire cosa andrà in onda nel palinsesto serale dei principali canali del digitale terrestre, a meno di variazioni dell’ultimo minuto (che ci rimarranno ignote).

Tanti sono i film e i telefilm in onda oggi, in coda trovate trame e trailer dei film in onda stasera lunedì 10 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 va in onda Nero a Metà, Carlo Guerrieri e Malik Soprani sono due poliziotti molto diversi: uno è il classico poliziotto venuto dalla strada, l’altro è un giovane fresco di accademia. Un giorno il destino vuole che lavorino insieme e, caso dopo caso, diventano una squadra sempre più affiatata. Criminal Minds torna su Rai 2, Una ragazza, rapita e tenuta prigioniera per molti anni, riesce a fuggire e raggiungere una pattuglia di polizia…

Su Rai 3 torna Report – Nel nome di Matteo, Per anni la Lega Nord si è battuta per l’indipendenza della Padania. Poi le inchieste giudiziarie hanno travolto il partito, l’ex segretario Umberto Bossi è stato condannato a Milano in primo grado per appropriazione indebita e a Genova in appello per truffa aggravata ai danni dello Stato… . Anche staseta su Rete 4 va in onda Quarta repubblica, affronta temi d’attualita’, di politica e di economia in compagnia dei suoi ospiti. Va in onda su Canale 5 la finale del Grande Fratello Vip 2018. Il cast è composto da personaggi noti al grande pubblico che condividono la vita quotidiana sotto lo stesso tetto, spiati 24 ore su 24 dalle telecamere.

Su Italia 1 va in onda Warcraft – L’inizio, Il regno di Azeroth si ritrova sull’orlo di una guerra civile, i suoi abitanti dovranno difendersi dall’attacco di pericolosi guerrieri orchi. A guidare la guerra tra loro saranno due eroi chiamati a decidere ognuno il destino della propria famiglia, gente e patria. Su La 7 va in onda La ragazza con l’orecchino di perla, Il pittore Johannes Vermeer assume Griet come serva, poco dopo si innamora di lei. Agente 007, Solo per i tuoi occhi va in onda su Tv 8, La nave spia inglese St. Georges viene affondata da un dispositivo segreto del tipo Atac, questo viene rintracciato da un archeologo ma viene ucciso. La figlia Melina vuole vendicarlo, per farlo si unisce a James Bond.

Su Iris va in onda The Unsaid – Sotto silenzio, Uno psicologo soffre a causa del suicidio del figlio affidato alle cure di un collega. La famiglia dopo la morte del ragazzo si è divisa, la moglie non vive più con il marito, anche l’altra figlia prende le distanze da lui. Una sua ex allieva diventa terapista e chiede il suo aiuto per risolvere il caso di un altro adolescente dal passato drammatico. Su Cielo va in onda Clash, Gli attivisti pro e contro la Fratellanza sono costretti a vivere insieme in un piccolo spazio di un furgone della polizia dopo l’espulsione di Mohamed Morsi dalla Fratellanza Musulmana. Questi inizieranno a confrontarsi tra loro.

Stasera in TV, lunedì 10 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – Nero a meta’ – Una canzone per te

23:35 – Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 – Criminal Minds – Ostaggi – La vendetta e il perdono – Segnali confusi – Il credente

01:10 – Sorgente di vita

Rai 3

21:15 – Report – Nel nome di Matteo

00:00- TG3 Linea notte

Rete 4

21:25 – Quarta repubblica

00:32 – L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo

Canale 5

21:20 – Grande Fratello Vip 2018

00:30 – X – Style

Italia 1

21:25 – Warcraft – L’inizio

23:51- Tiki Taka – Il calcio e’ il nostro gioco

La 7

21:15 – La ragazza con l’orecchino di perla

23:10 – Un colpo perfetto

Tv 8

21:30 – Agente 007, Solo per i tuoi occhi

00:05 – Extraction

Iris

21:00 – The Unsaid – Sotto silenzio

23:25 – Delitto Perfetto

Cielo

21:25 – Clash

23:20 – Passione violenta

Stasera in TV, lunedì 10 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

