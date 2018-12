Fabrizio Corona alla ricerca di scoop ne combina un’altra: aggredito nel bosco della droga

Fabrizio Corona alla ricerca dello Scoop ne combina un’altra: aggredito nel bosco della droga.

Brutta disavventura per Fabrizio Corona nei pressi del boschetto di Rogoredo, la piazza di spaccio più grande del nord Italia. L’ex re dei paparazzi si trovava in quella zona di notte per girare un servizio sullo spaccio per conto del programma di Massimo Giletti ‘Non è l’arena‘. L’intento era quello di mostrare come funzionava il traffico di stupefacenti, ma prima che ci potesse riuscire qualcuno lo ha riconosciuto ed ha lanciato l’allarme. Un gruppo di persone ha quindi avvicinato lui e la sua troupe ed ha cominciato a picchiarli con dei bastoni. Per fortuna per il vip e la troupe le conseguenze del pestaggio non sono state gravi.

Aggressione a Fabrizio Corona: “Picchiato per aver cercato di mostrare la verità”

A raccontare quanto successo nei pressi di Milano a lui ed alla sua troupe è stato lo stesso Fabrizio Corona in un post su Instagram. In questo spiega di aver deciso di non coinvolgere le forze dell’ordine per non allarmare la piazza e riuscire a catturare la realtà oggettiva delle cose: “Mentre le uniche inchieste realizzate sono state fatte di giorno da giornalisti accompagnati da polizia di scorta a circondare la zona, io mi sono recato lì solo con un operatore e un fonico per raccontare il parallelismo della mia tossicodipendenza e quella che colpisce l’Italia e la povera gente che vede uno stato inerme e una polizia disinteressata”.