“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 11 dicembre 2018 in onda su LatteMiele

Inauguriamo oggi una nuova rubrica giornaliera dedicata alle previsioni astrali di Paolo Fox. Si tratta della riproposizione dell’oroscopo che il noto astrologo italiano propone nel corso dello spazio radiofonico a lui riservato dall’emittente “LatteMiele”: Latte e Stelle.

La nostra nuova agenda quotidiana sullo zodiaco si andrà ad affiancare alla classifica domenicale di Paolo Fox, inserita come sempre nell’ambito del programma tv Mezzogiorno in Famiglia.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un momento importante per tutti quelli che devono decidere il loro futuro, anche in termini di sentimenti. Tra l’altro il prossimo anno parte bene perché gennaio sarà un mese molto interessante. Ho spiegato che bisogna sempre guardare alle cose fattibili e dico questo perché l’Ariete a volte si lascia andare a situazioni che hanno poco esito nell’immediato. Questo vale anche per l’amore. Se una fantasia d’amore non è realizzabile inevitabilmente bisogna cambiare registro. Già a novembre qualcuno se ne è reso conto. Dicembre è un mese di rendiconti sentimentali. Gennaio sarà un mese di affermazione.

Toro. Non ci sono grandi occasioni in amore perché dicembre è un mese che spinge di più ad analizzare le questioni dal punto di vista lavorativo. Non dico che sia un periodo no: evidentemente ci sono altre priorità. Attenzione nel weekend perché se ci sono delle dispute potrebbero risvegliarsi, anche tra genitori e figli. È un momento in cui il Toro sta cercando delle emozioni in più.

Gemelli. C’è un grande desiderio di cambiamento. Ricordiamo che di base siete tipi molto curiosi, e la curiosità ogni tanto può anche creare dei problemi. A te non piace fare sempre la solita vita ma ti piace esplorare mondi e situazioni nuove, ecco perché spesso ti allei con il segno dell’Ariete che è un altro segno zodiacale molto fantasioso, che detesta il “preocotto” e cerca sempre l’avventura. Puoi tornare a fare delle cose che facevi prima. Non escludo che nell’ambito del lavoro tu abbia due interessi o comunque due situazioni da seguire. A gennaio resa dei conti in amore, quindi quello che non va bene va discusso subito.

Cancro. In questi giorni hai una marcia in più. Qualcuno potrebbe discutere per motivi di soldi, di lavoro, però voglio indicare sin da ora due giornate: quelle di giovedì e venerdì che saranno molto utili non solo per i contatti ma anche per le questioni professionali. Tra giovedì e sabato le relazioni avranno un peso maggiore.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone è alle porte di un periodo molto rilevante e chi ha un buon curriculum (magari lavora in proprio p è un libero professionista) potrebbe già aver ricevuto una bella proposta altrimenti bisognerà aspettare gennaio. Comunque sappi che sei in pista. Ora che tu non ti accontenti è cosa risaputa, vuoi sempre il massimo, ma qualsiasi questione può sembrare meno importante dopo un po’ che la viviamo e ciò è vero in particolare per le questioni sentimentali. Infatti dicembre è un mese di ripensamenti o magari semplicemente di valutazione, anche di nuove storie sostitutive di altre che non ti interessano più.

Vergine. Stelle decisamente migliori rispetto alla fine di novembre. Devo dire che tra giovedì e sabato le uniche perplessità possono nascere se ci sono dei contenziosi aperti. Io ricordo che è iniziato un momento nel quale non è facile vincere una sfida, quindi quelli che hanno una causa forse dovrebbero mediare. Parlo di cause, questioni finanziare, che possono riguardare il lavoro ma anche ex. Fai attenzione che l’agitazione non si riversi, nel fine settimana, in amore.

Bilancia. La Bilancia ha bisogno di tranquillità. Martedì e mercoledì sono le giornate migliori di una settimana che alla fine va verso una certa stabilità. Le storie nate nel mese di ottobre e novembre possono andare avanti. Non cercare scappatoie, soprattutto in amore. Se c’è da chiarire qualcosa parla. Dico da adesso che gennaio sarà un mese molto importante per i sentimenti. Ora dovresti anche valutare chi sta dalla tua parte e chi non lo è. Vorresti avere più collaborazione intorno a te. In questo periodo fai tutto da solo, le responsabilità sono tutte addossate su di te, e questo alla fine pesa.

Scorpione. Lo Scorpione vive una settimana a metà tra soddisfazione ed insoddisfazione perché dal punto di vista emotivo, sentimentale, amicale si possono avere delle conferme, però nell’ambito del lavoro chi ha vissuto una crisi o ha avuto dei problemi economici deve cercare di risolverli e non è del tutto facile. La cosa che mi piace, anche in vista dei prossimi mesi, è questa ritrovata fisicità. In questo momento tu stai meglio e questa giornata di martedì aiuta anche in amore, anche se sei stato tu ultimamente a mettere alla prova una persona.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Pesci e Acquario

Sagittario. Il Sagittario è protagonista della sua vita, da sempre, ma ora più che mai perché è arrivato questo carburante meraviglioso che è Giove nel segno. La vita non possono cambiarla le stelle, intendiamoci, però quando abbiamo un buon oroscopo scopriamo quando è il momento giusto per fare delle cose. Questo mi sembra un periodo importante, giorni buoni validi per i sentimenti. Da gennaio c’è una nuova emozione da vivere. Ricordiamo che Venere inizierà un transito molto importante proprio da gennaio e quindi c’è chi farà una scelta definitiva, c’è chi parlerà in maniera molto chiara.

Capricorno. Il Capricorno in questo martedì sente un po’ di tensione. Anche al collo: per esempio, uno dei punti deboli del Capricorno è la cervicale. Attenzione. Hai una sorta di zavorra che in qualche modo ti lega a grandi responsabilità che vorresti scaricare ma che almeno fino ad aprile- maggio dovrai comunque portare avanti. Consiglio un po’ di attenzione in amore: potresti fare un patto speciale con un Acquario.

Pesci. L’amore torna protagonista. In che modo? Qui dovremmo valutare la situazione caso per caso. Chi ha due storie farà una scelta entro fine gennaio, chi ha una storia lontana cercherà di avvicinarsi perché ricordo- per dovere di cronaca- dicembre è un mese interessante e poi quest’anno le festività nascono con una buona Luna. Qualcuno vivrà un batticuore molto forte a Natale o Capodanno. Chi vuole prendere una vacanza a fine anno, stare accanto ad una persona piacevole, non deve assolutamente isolarsi, anzi dovrebbe iniziare a programmare qualcosa di bello. Tutta la settimana si dipana in maniera un po’ strana. Ci saranno momenti di forza alternati ad altri un po’ stancanti. Va detto che qualcuno ha cambiato lavoro. Questa metamorfosi costa un po’ cara: adattarsi a nuove condizioni che non hai dettato tu è bello ma costa un po’ di fatica, ancor più per chi ha voluto ed ottenuto un trasferimento di recente.

Acquario. Il tuo segno è elettrico, nel senso che ogni tanto non solo dai in escandescenza ma sei una persona che scarica le tensioni sugli altri. È un segno zodiacale che ha sempre un’idea in mente. La genialità, la creatività, è il punto di forza di tutti i nati Acquario. C’è una forte tensione, però, che riguarda la persone che stanno attorno a te. Un po’ di prudenza sarà necessaria. Novità nel lavoro: dopo qualche mese di grande fatica finalmente si imbocca una strada che porterà lontano. Questa sera non fare le ore piccole.

Per chiunque volesse ascoltare questo oroscopo di Paolo Fox direttamente sul sito di LatteMiele: qui il link.

Maria Mento