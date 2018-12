Macellano maiale dentro un palazzo occupato e postano video su Fb: “Terzo mondo, il sindaco intervenga”

Macellano maiale nel palazzo e mettono video su Fb

Hanno macellato un maiale in un palazzo occupato in centro città, in barba a tutte le più elementari norme di igiene. Degli stranieri che vivono a Livorno, probabilmente all’interno del Palazzo del Picchetto – occupato soprattuto da stranieri e anche da pusher – hanno poi pubblicato il video su Fb. Le foto ed i video mostrano un maiale steso in un corridoio, sotto un portico, e la preparazione dei coltelli e della fiamma ossidrica.

Poi immagini dal contenuto forte che mostrano il maiale che viene lavorato con la fiamma ossidrica e con dei coltellacci. Le foto risalgono a sabato ma il coordinatore di Fratelli d’Italia a Livorno, Andrea Romiti, l’ha visto solo domenica.

L’ennesimo sintomo di una situazione di degrado contro la quale si scagliano i rappresentanti livornesi di Fratelli d’Italia, che in mattinata hanno presentato un esposto alla Asl, alla polizia municipale ed al corpo forestale.

“Livorno non è il terzo mondo”

Ieri sera il partito ha diffuso una nota denunciando che “su Facebook sono apparsi foto e video della macellazione di un maiale probabilmente avvenuta a Livorno all’interno di uno stabile occupato in pieno centro, il Palazzo del Picchetto”.

“Livorno non è un villaggio del terzo mondo. Nogarin (Filippo Nogarin, sindaco di Livorno, ndr) sa benissimo che la situazione all’interno di quello stabile è vergognosa e pone in pericolo tutto il centro cittadino. Adesso basta il bicchiere è pieno“.

“Formalizzeremo un esposto contro queste persone che si sono rese responsabili di questa macellazione tribale fuori da ogni norma degna di un Paese civile” dice il coordinatore Andrea Romiti. “Nogarin non interviene e mette in pericolo la cittadinanza lasciando un intero stabile in pieno centro nelle mani di persone capaci di qualsiasi cosa” ha sostenuto.