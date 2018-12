Massimo Boldi e Christian De Sica sono… Amici come prima: “Non abbiamo mai litigato”

Boldi e De Sica, “Amici come prima”

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, cantava Antonello Venditti nella sua celebre canzone. In questo caso non si tratta di un amore fisico, ma artistico: stiamo parlando del rinnovato sodalizio tra Massimo Boldi e Christian De Sica, che hanno deciso di tornare a recitare insieme dopo ben 13 anni.

Il cinepanettone che arriverà in tutte le sale italiane per queste festività natalizie è infatti “Amici come prima”, un titolo emblematico che sottolinea come Boldi e De Sica si siano ritrovati dopo anni di “separazione”.

In tutto questo tempo si sono rincorse moltissime voci, tra cui quelle che volevano una forte rottura tra i due, dovuta a litigi insanabili. Sono gli stessi attori comici a smentire categoricamente queste indiscrezioni.

“Nessuna discussione, prese altre strade”

“Non è vero che io e Christian abbiamo avuto delle discussioni, siamo sempre rimasti amici – ha detto Boldi – Lungo questi tredici anni lui ha fatto altri film con De Laurentiis, io li ho fatti con Medusa percorrendo un altro filone, ma la gente continuava a fermarci per strada dicendo che uno accanto all’altro eravamo un’altra cosa e finalmente siamo tornati a fare un film di Natale insieme”.

“C’era una grande voglia di tornare – ha aggiunto Boldi – perché abbiamo raccontato l’Italia nel tempo attraverso i nostri film”.