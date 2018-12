Megan Markle dipinge le unghie di nero: ecco quante volte, e come, ha infranto il protocollo reale

Megan Markle infrange il protocollo con lo smalto nero

È ormai noto a tutti come Megan Markle, diventata la Duchessa di Sussex dopo aver sposato il principe Henry, sia considerata la ribelle della casa reale. Le infrazioni al protocollo reale, infatti, sono abbastanza frequenti da parte dell’ex attrice di “Suits“. L’ultima volta è capitato durante i British Fashion Awards, ai quali la Duchessa di Sussex si è presentata con uno smalto nero sulle unghie. È risaputo che il protocollo reale impone una manicure sobria, sui toni naturali del nude, prediletta dalla Regina Elisabetta.

Ecco quando la Duchessa di Sussex ha infranto il protocollo reale

Proprio per la sua voglia di rompere gli schemi, gridando a gran voce la propria indipendenza, Megan Markle è stata più volte paragonata a Lady D. Anche quest’ultima viene infatti ricordata per la sua voglia di affermare la propria personalità, andando contro le imposizioni tacite della casa reale. La Duchessa di Sussex ha indossato, con molta nonchalance, gonne corte e pantaloni pur sapendo che questi non fossero previsti dal protocollo. Sempre la Markle prima di sposarsi aveva concesso, contro ogni regola, un’intervista a Vanity Fair. Ecco le parole della Duchessa:

“Non sarà la mia relazione a definire chi sono”

Megan Markle ha le idee molto chiare tant’è che ha chiesto, riuscendo nell’impresa, di avere un anello di diamanti e non di pietre preziose. Come se non bastasse la Duchessa di Sussex, aiutata da Henry, ha espresso il desiderio di sposarsi nel weekend e così è stato. Quando è seduta Megan non piega, elegantemente, entrambe le gambe di lato ma le accavalla come se niente fosse. Per questo il soprannome perfetto per lei è “duchessa ribelle“, anziché “duchessa difficile” come l’ha soprannominata il suo staff.

Henry e Megan: sono una coppia anche quando infrangono il protocollo

Henry e Megan potrebbero formare un’associazione a delinquere ai danni della regina, poiché anche insieme infrangono spesso il protocollo.

Baci in pubblico, selfie, autografi, Megan che tiene l’ombrello al marito quando piove… ma è soprattutto per questo che sono molto amati dal pubblico.