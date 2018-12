Meghan Markle ha un carattere troppo difficile? Dopo il calo di popolarità, secondo gli esperti la Duchessa può risalire

Il calo di popolarità di Meghan Markle, la Duchessa ha un carattere troppo difficile

Prima il presunto litigio con la cognata Kate Middleton, una fuga dalla residenza reale alquanto sospetta ed infine le voci sulle pretese avanzate da Meghan Markle alla vigilia del matrimonio con il Principe Harry (vi rimandiamo, per questo, ad un altro nostro recente articolo: qui il link).

Se è vero che tre indzi fanno una prova allora potrebbe essere vero che in quel di Londra sia in atto una crisi di Palazzo, in quel di Londra tutta da imputare al carattere difficile di Meghan Markle.

La Duchessa del Sussex tenderebbe a comandare a bacchetta il personale che le sta vicino, e questo sarebbe uno dei motivi che non stanno mancando di suscitare malumori intorno alla neo moglie di Harry d’Inghilterra. Gli esperti sono concorsi nel dire che Meghan Markle, inizialmente molto ben vista dal popolo e molto ben accolta anche dalla stessa Elisabetta II, può uscire da questo momento di bassa popolarità nella quale è piombata. Vediamo come.

Il calo di popolarità di Meghan Markle, gli esperti spiegano come la Duchessa del Sussex può recuperare consensi

Il matrimonio tra il Principe Harry e Meghan Markle avrebbe creato una spaccatura insanabile tra i due figli di Lady Diana. Il Principe William pare abbia tentato di rovinare il rapporto del fratello con l’attuale moglie e per questa ragione i due sarebbero adesso ai ferri corti.

Questo è soltanto l’ultimo dei gossip che arriva dalla casata reale dei Windsor e che vede Meghan Markle cavalcare un’ondata di popolarità negativa senza eguali nella sua ancor breve storia di moglie e Duchessa del Sussex insieme. L’ex attrice, arrivata in Inghilterra sulle ali dell’entusiasmo, pare attraversare un momento di calo di consensi che sta distruggendo la sua immagine pubblica di principessa capace di coronare un sogno d’amore (scardinando tutti i pregiudizi).

Per Meghan però non tutto è perduto: parola d’esperto. La Duchessa può ancora risollevarsi- e ripulire la sua immagine- sfruttando queste notizie negative e trasformandole in punti di forza.

Catriona Pollard, esperta australiana in fatto di situazioni reali, ha affermato che il modo migliore di fugare ogni dubbio sulla vera natura di Meghan è solo uno: Meghan dovrebbe mostrarsi unita al resto della famiglia, oganizzando uscite pubbliche capaci di smentire ogni voce di dissenso.

Al contempo, la casata reale dovrebbe attenzionare maggiormente le fughe di notizie che ci pottrebbero essere a Palazzo, cercando di comprendere se e perchè qualcuno potrebbe essere interessato a mettere in giro voci potenzialmente dannose per l’immagine della corona inglese.

Maria Mento