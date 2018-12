Spari al mercatino di Natale di Strasburgo, zona evacuata: ci sarebbero vittime e feriti

Sparatoria al mercatino di Natale di Strasburgo, vittime

Allarme sparatoria in un mercatino di Natale di Strasburgo, nell’est della Francia. La zona è stata evacuata dopo che alla polizia sono stati segnalati degli spari attorno alle ore 20 (ora italiana).

Ci sarebbero almeno 5 morti e 3 feriti. L’attacco è avvenuto nel centro città, nella zona dei mercatini di Natale, vicino alla Place Kleber, in rue des Grandes-Arcades. Testimoni riferiscono di spari e di feriti nonché di vittime: secondo la polizia si tratta di un attentato terroristico.

FranceNews24, sito locale, parla di un uomo armato che avrebbe sparato contro dei militari, che avrebbero risposto al fuoco. Secondo il sito Derniers notices d’Alsace l’attacco sarebbe stato portato avanti da un solo uomo.

Dal canto suo la prefettura della Regione francese ha confermato che è in corso un’operazione, e di seguire le istruzioni che verranno diffuse. L’attacco è stato confermato anche dal sindaco della città, Alain Fontanel, su Twitter. La zona del centro storico è stata subito blindata. Il Comune di Strasburgo ha invitato la cittadinanza a stare in casa.

Gli eurodeputati italiani erano in zona

In zona, al momento dell’attacco, si trovavano Dario Tamburrano, eurodeputato del Movimento 5 Stelle, che in un tweet ha parlato di “spari sulla folla ai mercatini”, e Marco Affronte, dei Verdi. “Attentato terroristico in corso a Strasburgo nel centro. Spari sulla folla ai mercatini. Ci sono morti e feriti. Noi della delegazione 5 stelle siamo al sicuro. State tranquilli” ha scritto Tamburrano su Twitter.

“Qui a #Strasburgo, nel giorno del #EPlenary, sembra essere in corso un attentato con spari sulla folla in alcuni mercatini di Natale della città. Purtroppo si parla già di diversi morti e feriti” ha twittato il dem Andrea Cozzolino.

Entrambi stanno bene ed hanno fatto sapere di essere al sicuro: erano in zona perché oggi a Strasburgo c’è stata la plenaria dell’Europarlamento.

Ci sono morti e feriti

Non si hanno al momento notizie ufficiali sul numero di vittime. Si parla di un morto e tre feriti ma altre fonti riferiscono 5 morti e 3 feriti. L’attentatore sarebbe in fuga.

Notizia in aggiornamento