Stasera in tv: il palinsesto della prima serata di tutti i canali – 11 dicembre 2018

Volete sapere in anteprima quali film e programmi andranno in onda questa sera? Newnotizie vi elenca cosa andrà in onda stasera in tv martedì 11 dicembre sulle principali reti nazionali in chiaro, in prima e seconda serata.

Tanti e interessanti sono i film, di seguito trovate trame e trailer dei film in onda stasera martedì 11 dicembre 2018 in prima e seconda serata. Su Rai 1 l’amica geniale, Il racconto di oltre sessant’anni della vita di Elena Greco e Lila Cerullo, migliori amiche e peggiori nemiche, ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante. Tratto dai bestseller di Elena Ferrante. Su Rai 2 va in onda il Ristorante degli Chef, saranno ottanta gli aspiranti chef arrivati da tutta Italia, che nel corso della prima puntata dovranno battersi e superare una serie di prove davanti al giudizio insindacabile di tre chef di fama internazionale.

Cartabianca torna su Rai 3, Bianca Berlinguer racconta l’attualità e la cronaca approfondendo i temi che scatenano il dibattito sociale nel nostro paese. Su Rete 4 Il segreto, Carlos ruba a Pepa, la sua serva e la sua amante, suo figlio appena nato per darlo a sua moglie, il cui figlio e’ appena morto durante il parto. Dopo essere stata espulsa dal paese, giura di non dimenticare mai la creatura.

Belli di papa’ va in onda su Canale 5, Vincenzo è un importante imprenditore, dopo la morte della moglie si ritrova a badare da solo ai suoi tre figli. Questi vivono nel lusso, senza preoccuparsi di assumersi delle responsabilità, il padre prova a responsabilizzarli fingendo che l’azienda sta fallendo a causa di una bancarotta fraudolenta. I quattro sono costretti a fuggire, trovano rifuggio in una vecchia casa e dovranno iniziare a lavorare per vivere. Su Italia 1 va in onda Le Iene Show, ogni martedì al timone del programma ci sono Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, con le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Di martedì torna in onda su La7, l’appuntamento settimanale con la politica e l’attualità. Su Tv 8 va in onda Sahara, Un espolarore di nome Dirk Pitt va alla ricerca di una nave da guerra, la quale nasconde un grande tesoro.

Su Iris va in onda La legge del capestro, L‘allevatore di cavalli Jeremy Rodock si mostra duro e vendicativo, in realtà ha un gran cuore. Si innamora di una ragazza, ma lei stenta a credere che sia buono. Elvis and Annabelle va in onda su Cielo: Elvis Moreau si occupa di un’agenzia funebre, soprattutto di imbalsamazioni. Sul tavolo riconosce il corpo di Anabelle, vincitrice di Miss Texas Rose, morta prima durante un altro concorso di bellezza. Elvis prova molta attrazione per la ragazza, decide quindi di baciarla, Anabelle si rianima.

Stasera in TV, martedì 11 dicembre 2018. L’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 – L’amica geniale – Le scarpe

23:40 – Porta a Porta

Rai 2

21:20 – Il Ristorante degli Chef

23:25 – Chef – La ricetta perfetta

Rai 3

21:15 – Cartabianca

00:00 – TG3 Linea Notte

Rete 4

21:25 – Il segreto

23:34 – American beauty

Canale 5

21:21 – Belli di papa’

23:21 – Matrix

Italia 1

21:25 – Le Iene Show

01:00 – Mai Dire Grande Fratello Vip

La 7

21:15 – Di Martedì

01:00 – Otto e mezzo

Tv 8

21:30 – Sahara

23:50 – X Factor 2018 – Le audizioni

Iris

20:59 – La legge del capestro

23:03 – Uomini e cobra

Cielo

21:20 – Elvis and Annabelle

23:25 – Monica, una vita da prostituta

Stasera in TV, martedì 11 dicembre: trame, curiosità e trailer dei film in onda stasera

Di seguito, trame, curiosità e trailer dei principali film in onda stasera. Le trame sono tratte dal web.

