WhatsApp senza internet? Arriva Dostupno, l’app che funziona senza connessione

WhatsApp senza internet? Ecco Dostupno, l’app che funziona senza connessione

WhatsApp ha sicuramente modificato il modo di comunicare e permesso di annullare le distanze esistenti tra gli utenti, consentendo di sentirsi con gli amici in qualsiasi parte del mondo ci si trovi tramite una connessione dati o una Wifi. Vi sarà, però, sicuramente capitato di trovarvi impossibilitati ad utilizzare l’app, capita spesso quando siete senza una rete a cui allacciarvi ed il traffico dati finisce, come potete fare in questo caso a comunicare con gli amici? Con la famosa app in queste condizioni è impossibile sopperire alla mancanza di internet, ma ne esiste una che vi permette di comunicare senza connessione: Dostupno.

Dostupno, l’app di messaggistica istantanea che funziona senza connessione

L’app in questione è stata sviluppata da due giovani italiani – Cristian Della Posta e Angelo Carucci – e funziona grazie ad un meccanismo di codifica che invia i messaggi attraverso gli squilli telefonici. Nonostante ciò, l’invio dei messaggi tramite Dostupno è assolutamente gratuito. L’app è disponibile sul Google Play e scaricarla sul vostro smartphone non comporta costi aggiuntivi. Gli utenti che l’hanno provata hanno lamentato alcune criticità: il menu è poco intuitivo e spartano, i messaggi non arrivano con tempestività e l’app non è compatibile con tutti i modelli di Smartphone.