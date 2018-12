Anziana legata al letto in ospedale, immersa fra sangue e urina: il video sconvolge il web 

Anziana legata al letto fra urina e sangue: video choc

Il filmato che ritrae una donna anziana, di 85 anni, legata al letto nell’ospedale di Caserta in lenzuola impregnate di urina e sangue ha sconvolto il web.

Il video, che fino ad oggi era rimasto inedito, è stato mostrato da Eleonora Daniele durante la puntata di Storie Italiane, su Rai 1.

In studio il figlio della donna, Domenico Ciccarelli (che è anche infermiere a Caserta) e Pasqualino De Marinis, direttore dell’UO neurochirurgia dell’ospedale di Caserta, hanno commentato le immagini.

Il figlio della donna commenta le immagini

Ciccarelli ha commentato quelle terribili immagini dove si vedeva la madre immersa fra urina e sangue. “Le immagini si commentano da sole. Mia mamma era in uno stato confusionale, era molto agitata e per contenerla è stata legata al letto. Cosa che io non ho autorizzato” ha commentato.

Il direttore De Marinis, in risposta, ha ribattuto che “la paziente non è stata legata: essere legata, bloccata, a letto non vuol dire fermare solamente il solo polso di sinistra. La signora poteva, con movimenti inconsulti, causare danni a se stessa. La legge lo prevede: se il paziente può creare danni a se stesso, deve essere contenuto nella maniera più a-traumatica possibile”.

Ma Ciccarelli racconta anche un altro episodio: la madre anziana sarebbe caduta dal letto, e ciò nonostante il personale dell’ospedale ha negato fino a che lui non ha minacciato di andare dai carabinieri.

Il terribile video