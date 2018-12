C’è un italiano fra i feriti per l’attentato di Strasburgo: ha 28 anni ed è grave 

Un italiano fra i feriti a Strasburgo, è grave

C’è un italiano fra i feriti per l’attentato di ieri sera a Strasburgo. Si chiama Antonio Megalizzi, ha 28 anni e lavora come giornalista per Europhonica, testata radiofonica che fa parte di un network di radio universitarie. La radio si occupa di raccontare gli studenti universitari di tutta Europa.

Antonio Megalizzi sarebbe stato colpito alla nuca nel corso della sparatoria compiuta ieri dall’algerino naturalizzato francese Chérif Chekatt. Secondo le prime informazioni, il ragazzo sarebbe in condizioni gravi.

Già ieri la redazione di Europhonica aveva fatto sapere in un tweet che “lo staff italiano di Europhonica attualmente a Strasburgo è rimasto coinvolto nell’incidente” ma non erano state rilasciate ulteriori informazioni.

Era a Strasburgo per la plenaria all’Europarlamento

Il primo a dare notizia del ferimento è stato l’Onorevole Brando Benifei, del PD, che ha scritto “Ho notizia purtroppo di un giovane giornalista radiofonico italiano che conosco fra i feriti, spero non grave”. Secondo l’elenco della Farnesina il ragazzo sarebbe ricoverato fra i feriti non lievi.

Megalizzi, 28enne originario di Reggio Calabria ma nato a Trento, ha studiato all’università di Verona, e poi all’European and International Studies di Trento.

Selezionato per formare una redazione europea della Radio Europhonica, raccontava l’Europa per mezzo delle voci degli studenti universitari. Si trovava a Strasburgo perché era in corso la plenaria del Parlamento Europeo, come avviene una volta al mese.