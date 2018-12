Scopriamo chi è Thelma Fardin, protagonista de ‘Il Mondo di Patty’, l’attrice che è stata violentata da un collega quando era minorenne.

In una recente conferenza stampa tenuta a Buenos Aires, l’attrice argentina Thelma Fardin ha denunciato di violenza sessuale il collega Juan Darthes. La giovane attrice preferisce lanciare una denuncia attraverso una video confessione in cui narra quanto successo una sera di 10 anni fa, quando aveva appena 16 anni.

I due attori si trovavano nello stesso albergo nel periodo in cui la produzione de ‘Il Mondo di Patty‘ aveva deciso di girare alcune puntate del programma per bambini in Nicaragua. Quella sera Thelma non riesce ad accedere alla camera, le si è smagnetizzata la carta, così Juan le offre ospitalità nella sua per farle chiamare la reception e farsi portare una chiave sostitutiva.

Proprio mentre l’attrice chiamava, il collega (che all’epoca dei fatti aveva 45 anni) ha cominciato a baciarla sul collo e a toccarla. La violenza è stata interrotta da qualcuno che ha bussato alla porta. Per tutto questo tempo Thelma ha sofferto in silenzio, ma adesso, spinta dal coraggio delle donne appartenenti al movimento ‘NoUnadiMenos’ (versione argentina del ‘Metoo’ di Hollywood), ha rotto il silenzio e trovato l’appoggio delle colleghe.

Visualizza questo post su Instagram #miracomonosponemos Un post condiviso da Thelma Fardin (@soythelmafardin) in data: Dic 11, 2018 at 4:02 PST

La carriera di Thelma Fardin

Nata nel 1992 a San Carlos de Bariloche, Thelma esordisce nel mondo del cinema quando è ancora una bambina ‘La edad del Sol‘ nel 1999. Nello stesso anno comincia anche la carriera nel piccolo schermo con il ruolo di Mecha in ‘Cabacitas‘. Proprio nel mondo della televisione ottiene il maggior successo con ruoli via via più importanti in serie tv. Il successo planetario arriva con il ruolo di Giusy ne ‘Il Mondo di Patty’ (serie trasmessa in ogni parte del mondo).