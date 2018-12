Famiglia Reale, la “new entry” Meghan Markle vanta un primato 2.0

Famiglia Reale: la “new entry” Meghan Marlke vanta un primato 2.0

L’attrice di ‘Suits‘, nonché Duchessa del Sussex, Meghan Markle ha conquistato in questo 2018 l’attenzione dei tabloid britannici e quella del popolo di sua maestà. Il matrimonio tra lei ed il principe Harry è stato l’evento mondano dell’anno in tutto il mondo ed ogni uscita pubblica della duchessa è motivo di discussione nei giornali di settore, intenti a scovare ogni minimo dettaglio della nuova vita dell’attrice.

Di recente sono uscite anche delle voci non proprio positive sulla reale: indiscrezioni vogliono che Kate e la Regina siano indispettite dall’atteggiamento da diva di Meghan, inoltre pare che ci sia stata una discussione tra lei e la moglie di William che si è conclusa con Kate in lacrime. Si vocifera inoltre che le tensioni tra le due donne avrebbero creato dei dissidi anche tra i due principi, con Harry infastidito dalle continue intromissioni del fratello sul suo rapporto.

Il primato 2.0 di Meghan Markle

Tra la storia fiabesca di un’attrice divenuta duchessa, voci di corridoio, spot pubblicitari hot e gravidanza, Meghan è sempre al centro dell’attenzione e questo viene confermato dal fatto che il suo nome è la keyword più ricercata dai cittadini britannici nel 2018. Il suo nome appare in cima anche in altre due categorie di ricerca (a parte il gossip) del motore di ricerca più utilizzato al mondo. Insomma il 2018 è stato l’anno di Meghan Markle come lo era stato anche il 2017 (anche in quel caso era la più ricercata) e con l’arrivo dell’erede, probabilmente lo sarà anche il prossimo.