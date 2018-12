Gaia Girace, Lila de “L’amica geniale”, rivela: “Sono entrata in crisi durante le riprese”

Nonostante un lievissimo calo, registrato durante le puntate andate in onda ieri sera su Raiuno, “L’amica geniale”, fiction tratta dall’omonimo libro scritto da Elena Ferrante, continua ad essere un grandissimo successo della tv di Stato. Nella serie, la sedicenne napoletana Gaia Girace interpreta il ruolo di Lila, ragazza risoluta del Rione che fa di tutto per sfidare il conformismo degli anni ’50 che voleva la donna come moglie e madre.

Ma se nella serie Lila è una ragazza forte e determinata, che non si fa scoraggiare da niente e nessuno, Gaia Girace, la sua interprete nella serie, ha rivelato, intervistata dal settimanale “Dipiù”, di essere entrata in crisi durante le riprese della fiction. Gaia, essendo alla sua primissima esperienza come attrice, ha temuto di non essere all’altezza della situazione. A darle man forte è stato Saverio Costanzo, figlio di Maurizio e regista della serie:

“I primi giorni di riprese sono stati durissimi. I ritmi erano serrati, le battute cambiavano di continuo, dovevamo rifare ogni scena più e più volte. Lui mi ha detto: “Gaia, non farti bloccare da te stessa, dalla paura di non riuscire a dare il massimo: lasciati andare, non pensare troppo, divertiti”. Ho seguito il suo consiglio e, da quel momento, tutto è andato bene. E i sei mesi di riprese, che si sono svolte da febbraio a luglio scorsi, sono volati”.

Gaia, che per interpretare il ruolo di Lila ha dovuto cambiare la sua immagine, tagliando e tingendo i capelli, a causa delle riprese, è stata costretta ad abbandonare la scuola:

“Ho studiato con un insegnante privato e l’estate scorsa ho sostenuto un esame per essere ammessa al secondo. L’ho superato a pieni voti, ma per riuscirci mi sono dovuta impegnare moltissimo, passando sui libri il poco tempo libero che avevo”.

Gaia continua, dunque, ad impegnarsi negli studi, ma ha capito che la recitazione è la sua strada e, a partire dalla prossima primavera, sarà di nuovo sul set della seconda stagione de “L’amica geniale”. Vi ricordiamo che, martedi’ prossimo, andrà in onda, su Raiuno, il gran finale della serie che tornerà il prossimo anno. Replicherà il successo di questa stagione? Ce lo auguriamo perchè merita davvero!

Maria Rita Gagliardi