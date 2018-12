GF Vip 3, una storia d’amore continua anche fuori dalla casa: Jane Alexander ed Elia Fongaro ancora assieme

Jane Alexander ed Elia Fongaro: insieme anche dopo la fine del reality

Il Grande Fratello Vip si è concluso da qualche giorno ed i concorrenti si apprestano a fare i conti con la realtà, tornando gradualmente alla routine di tutti i giorni. Tra giochi, risate, sorprese e lacrime abbiamo assistito alla nascita di appassionanti storie d’amore. Tra di esse quella che, più fra tutte, ha fatto sognare riguarda l’attrice Jane Alexander e l’ex velino di Striscia La Notizia Elia Fongaro.

La relazione aveva fatto molto discutere, soprattutto per via della differenza d’età. Jane Alexander, infatti, è molto più grande rispetto al ventisettenne Elia Fongaro. La loro storia d’amore continua anche fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, in barba alle malelingue! Jane Alexander ed Elia Fongaro appaiono sempre più innamorati, al contrario dei loro colleghi di reality Francesco Monte e Giulia Salemi. Potete leggere notizie su di loro qui https://www.newnotizie.it/2018/12/11/francesco-monte-e-giulia-salemi-non-trascorrono-insieme-la-prima-notte-fuori-dubbi-storia/

Dedica Social per i due gieffini: ecco le parole di Jane Alexander

La coppia ha voluto esprimere, mediante Instagram, i propri sentimenti. Ecco le parole della Alexander per il suo Elia:

“Questa esperienza mi ha dato tanto. Mi ha tolto la paura, dato fiducia in me stessa,

resa sicura. Ah no, quello è stato Elia Fongaro. L’uomo dei sogni. Ce l’abbiamo fatta. Io e te. ❤

Grazie Grande Fratello. Grazie ai miei compagni di viaggio. Di tutto.”

Elia Fongaro e la dedica su Instagram per Jane

Anche il giovane Elia ha voluto spendere qualche parola in merito alla fine di un’importante esperienza,che lo ha fatto crescere come uomo e gli ha anche regalato l’amore! Ecco le sue parole:

“E ho conosciuto te, ti ho voluta e scelta, prendendo la strada più in salita ed eccoci qua, contro contro ogni pronostico, contro tutto e tutti, contro tutti coloro che non ci credevano”