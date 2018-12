Gilet gialli, su Amazon prezzi saliti alle stelle: +22% nel mese di novembre

Gilet gialli, su Amazon prezzi alle stelle

La rivolta dei “gilet gialli” sta mettendo a ferro e fuoco la Francia, con il governo di Emmanuel Macron che sta davvero traballando in seguito alle proteste di piazza sempre più vigorose.

I contestatori del governo utilizzano appunto dei giubbotti catarinfrangenti, che in Francia vengono chiamati “gillet jaunes”, e sono notoriamente necessari in caso di incidente o guasto (è sempre bene averli in macchina). Tuttavia, sono davvero pochi gli automobilisti che rispettano questa regola, non solo in Italia ma anche all’estero.

La rivolta dei gilet gialli è servita anche a far sì che l’utilizzo di questi “indumenti” catarinfrangenti subisse un’impennata. E’ quanto evidenziato da uno studio di BfmTv, che ha preso in considerazione i cinque modelli più venduti sul sito di Amazon, il noto portale di e-commerce.

Il prezzo è salito del 22% a novembre

Il prezzo medio dell’ormai celebre gilet giallo è salito del 22% nel periodo compreso tra il 1 e il 30 novembre. Un aumento che non ha affatto stupito chi è molto avvezzo alle “ondulazioni” del mercato: si tratta, infatti, del meccanismo della tariffazione dinamica, per cui più un articolo è ricercato, più l’algoritmo ne fa salire il costo.

Ad essere assaltati, oltre ad Amazon e agli altri siti di e-commerce, sono anche i negozi fisici: oltre alla rivolta, i gilet gialli stanno rappresentando un vero e proprio business.