“Latte e Stelle”, l’oroscopo giornaliero di Paolo Fox di oggi 12 dicembre in onda su LatteMiele

Secondo appuntamento della settimana con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo condotta giornalmente da Paolo Fox su LatteMiele. Ecco cosa ci riservano le stelle per oggi, mercoledì 12 dicembre.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Se solo confronto questo dicembre col mese scorso, credo che molti saranno d’accordo come me: c’è molto vigore. Novembre magari ha creato delle difficoltà, però dicembre inizia a dare una grande spinta. Gennaio ancora di più. Questo è un cielo molto libero, molto emotivo, molto passionale, e allora sarà possibile risolvere alcuni problemi in coppia o magari, se c’è stata una separazione o un allontanamento, si potrà vivere qualcosa di nuovo.

Toro. Il Toro ha una grande evoluzione legata all’aspetto buono di Saturno, che coinvolgerà anche il 2019. Ecco perché qualcuno pensa di rimodernare la propria azienda, controllare che tutto funzioni. C’è anche chi si prepara ad una trasformazione che è iniziata a maggio e che si concluderà ad aprile o comunque avrà una grande forza nell’aprile del 2019. Abbiamo un anno di tempo per fare grandi cose e qualcuno ha già iniziato. Trasformare, cambiare, adattarsi per il Toro è un po’ difficile perché il Toro non vorrebbe mai muoversi, vorrebbe tutto pronto. Ma certe situazioni non possono più andare avanti. Bisogna affrontare anche nuovi percorsi.

Gemelli. I Gemelli in questi giorni sentono una forte tensione, ma fortunatamente devo dire che questo è un mercoledì che aiuta. Anche i sentimenti di lunga data sono stati messi alla prova. Possiamo dire che uno dei due si è un po’ allontanato, magari ha avuto altri pensieri per la testa? Probabile. Giovedì, venerdì e sabato saranno le giornate della verità e se una storia non funziona attenzione ai problemi che possono esserci ancora. Vi ricordo, tra l’altro, che gennaio sarà il mese del dentro o fuori definitivo per chi si ama ma non tanto.

Cancro. Non bisogna lasciarsi scappare le occasioni. Io capisco che con Saturno in opposizione ci siano delle priorità diverse rispetto ad altre persone, quindi tu spingi per fare delle cose e ti trovi qualcuno contro che dice “no, dovremmo fare altro”. Eppure questo oroscopo di Dicembre parla, quantomeno, di proposte in arrivo che possono essere più o meno interessanti. Giovedì, venerdì e sabato sono giornate molto corpose, anche per i sentimenti.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone dovrebbe puntare, per l’amore, sul mese di gennaio, mentre per il lavoro bisogna darsi da fare subito. Dal punto di vista sentimentale, in questo momento, non tutti sono convinti di avere la persona giusta accanto. È chiaro che chi ha due storie deve fare una scelta; puoi amare qualcuno che continua, dalla mattina alla sera, ad essere un po’ troppo caustico nei tuoi confronti e tu non ami essere comandato a bacchetta. In questi giorni hai bisogno di tirare fuori anche il tuo desiderio di liberta e se questo comporta anche una discussione, o comunque l’imposizione della tua volontà, sarà necessario agire.

Vergine. La Vergine ha una grande voglia di fare chiarezza nella propria vita. Beh, nasce come il grande ordinatore dello zodiaco questo segno. In questi giorni c’è qualcuno che non capisce il tuo lavoro, oppure mette delle situazioni di traverso e quindi tu devi affrontare dei problemi in più. Ed ecco perché, pur essendo una settimana importante, potrebbe avere qualche rallentamento. Il peggio è passato perché molti Vergine sono stati anche male, tra fine Novembre ed inizi Dicembre, ma ora se c’è qualche polemica da sedare si può andare avanti meglio.

Bilancia. Mercurio inizia un bel transito che aiuta tutti quelli che vogliono viaggiare, scrivere, proporsi, perché più andiamo avanti in questo mese di Dicembre più possono tornare delle gratifiche. Favoriti gli incontri. Questo è un elemento di fortuna in più. Sappiamo che il tuo è il segno della coppia, intesa anche come società in affari: per voi condividere il lavoro con la persona amata sarebbe il top. Ricordo che molti dovrebbero spiegare come mai, da qualche tempo, arrivano a lavoro con il muso lungo. La realtà è che un certo ambiente non è più consono alla tua natura, però bisogna stringere i denti.

Scorpione. Lo Scorpione probabilmente non è stato bene. Ricordiamo che questo è un segno zodiacale che a volte, anche se ha mille gratifiche, si da un pochino troppo addosso e qualche Scorpione a volte risente anche di problematiche che derivano dall’organismo: malattie psicosomatiche, tensioni che si riversano sul corpo umano e creano difficoltà. Un consiglio: cerca di non affrontare tutti i problemi di corsa. In amore, con questa Venere, puoi avere molto, molto di più. Si concentrano su di te grandi interessi.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Pesci e Acquario

Sagittario. Il Sagittario che ha un amore nel cassetto, che dopo una separazione vuole fare nuove conoscenze, non deve mettersi in un angolo. Tra l’altro, giovedì e venerdì saranno le ultime giornate un po’ pensierose. Possiamo dirlo? Il dado è tratto e per quelli che hanno un’attività in proprio quest’oroscopo è importante. Io ho sempre detto che il Sagittario è tra i protagonisti del 2019 però, proprio per questo motivo, finirà per discutere ed allontanare persone che sono un po’ lontane dal suo modo di vedere. Questo può implicare che i primi mesi del 2019 siano un po’ ostici.

Capricorno. Questo è un momento un po’ stancante ma solo perché stai organizzando un progetto e vuoi rivalerti di tanti torti subiti. Se tu potessi gestire un’attività, tenere le redini di un ufficio, sarebbe molto meglio e i progetti nel 2019 sono favoriti anche per gli studenti. Cerca di edificare su nuove certezze il tuo futuro. Da giovedì via libera ad un grande recupero emotivo che io mi auguro corrisponda ad un nuovo interesse dal punto di vista amoroso.

Pesci. Attenzione a piccole polemiche che nascono per colpa della stanchezza perché questa è una settimana che almeno fino a giovedì risulta essere un po’ contrastata. Questa situazione astrologica parla di un dubbio nel cuore. Qualcuno lo ha svelato, e magari ha anche discusso per questo motivo, altri invece non hanno il coraggio di parlare ad una persona oppure sono in dubbio tra due emozioni diverse. Alcuni segni zodiacali a gennaio conosceranno un dentro o fuori definitivo, come dico da tempo. Ci sono dei momenti in cui tu puoi restare all’interno di una coppia ed altri momenti in cui devi stare fuori da un certo tipo di pensieri. Questo è il periodo, e soprattutto lo sarà gennaio, in cui bisogna fare piazza pulita anche di piccoli/grandi inganni che tu stesso potresti avere creato pur di credere in qualcuno.

Acquario. L’Acquario vive un mercoledì di recupero però la stanchezza abbonda. Non abbiamo più la situazione di contrasto che c’è stata a Novembre, quindi qualcuno recupera anche a livello emotivo, però se tu potessi gestire un’attività, fare delle cose per conto tuo, sarebbe un po’ meglio. Dopo un Novembre non proprio semplice arriverà un Gennaio importante. Dicembre è un mese di intervallo che permette di capire se hai sbagliato e come fare per reagire.

Per chiunque volesse ascoltare questo oroscopo di Paolo Fox direttamente sul sito di LatteMiele: qui il link.

Maria Mento