Lutto nel mondo della musica: è morto Angelo “Sigaro” Conti, voce e fondatore della Banda Bassotti

E’ lutto nel mondo della musica e dell’antagonismo.

E’ morto a 62 anni dopo una breve malattia Angelo “Sigaro” Conti, componente, voce e fondatore della Banda Bassotti, tra i gruppi più noti della scena Ska-Punk-Oi! tricolore, tanto da essere noto anche al di fuori dei confini nazionali (anzi, se è possibile, la Banda Bassotti è più nota all’estero che in Italia).

Gruppo da sempre schierato a sinistra – in una scena fortemente polarizzata polticamente come quella Ska-Punk-Oi! – e fortemente attivo politicamente, la Banda Bassotti ha annunciato la morte del proprio membro con una foto in cui si legge “Chi lotta non sarà mai schiavo. Ciao Sigaro”, annunciando frattanto le esequie.

Per chi volesse approfondire le vicende legate al gruppo capitolino – nato nei cantieri romani negli anni ’80 (i fondatori, il compianto Angelo “Sigaro” Conti, Gianpaolo “Picchio” Picchiami e David Cacchione, erano manovali e nelle pause pranzo anziché parlare di calcio come i più, parlavano di poltica attiva) – suggeriamo il documentario ‘Banda Bassotti – la Brigata Internazionale’, di cui di seguito potete vedere il trailer